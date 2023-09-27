Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він заявив, що українських захисників хочуть засудити до довічного ув'язнення, передає 24 Канал.

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"Азовцям" інкримінують "захоплення влади"

Про початок "судилища" стало відомо із соцмереж. Росіяни у телеграм-каналі публікують відео, на якому "азовці" сидять у залі суду.

Андрющенко заявив, що захисникам "Азовсталі" інкримінують кілька статей російського кримінального кодексу. Мовиться про:

статтю 278 "Насильницьке захоплення влади",

статтю 205.5 "Участь в терористичній організації".

Згідно з російським законодавством, санкції цих статей передбачають довічне ув'язнення.

Ще раз. Громадянам України країна окупант інкримінує захоплення влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно,

– мовиться у дописі Андрющенка.

Радник мера наголосив, що судилище у Ростові-на-Дону – це відверта відповідь путінського режиму на початок слухань в Міжнародному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей.

"Судилище" над захисниками "Азовсталі": дивіться відео

Окрім цього судилища, росіяни 22 вересня 2023 року посадили за ґрати на 22 роки українського військовослужбовця, мінометника полку "Азов" Едуарда Варбанського. У мережі також показали відео з чоловіком, який називає себе Варбанським. Під запис він стверджує, що його буцімто звинуватили "жорстокому поводженню з цивільним населенням, замаху на вбивство та навмисному знищенні чужого майна". Тоді, як стверджують окупанти, унаслідок обстрілу постраждала школа у селищі Бердянське під Маріуполем.

Росія цинічно засуджує українських захисників