Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він заявив, що українських захисників хочуть засудити до довічного ув'язнення, передає 24 Канал.
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"Азовцям" інкримінують "захоплення влади"
Про початок "судилища" стало відомо із соцмереж. Росіяни у телеграм-каналі публікують відео, на якому "азовці" сидять у залі суду.
Андрющенко заявив, що захисникам "Азовсталі" інкримінують кілька статей російського кримінального кодексу. Мовиться про:
- статтю 278 "Насильницьке захоплення влади",
- статтю 205.5 "Участь в терористичній організації".
Згідно з російським законодавством, санкції цих статей передбачають довічне ув'язнення.
Ще раз. Громадянам України країна окупант інкримінує захоплення влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно,
– мовиться у дописі Андрющенка.
Радник мера наголосив, що судилище у Ростові-на-Дону – це відверта відповідь путінського режиму на початок слухань в Міжнародному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей.
"Судилище" над захисниками "Азовсталі": дивіться відео
Окрім цього судилища, росіяни 22 вересня 2023 року посадили за ґрати на 22 роки українського військовослужбовця, мінометника полку "Азов" Едуарда Варбанського. У мережі також показали відео з чоловіком, який називає себе Варбанським. Під запис він стверджує, що його буцімто звинуватили "жорстокому поводженню з цивільним населенням, замаху на вбивство та навмисному знищенні чужого майна". Тоді, як стверджують окупанти, унаслідок обстрілу постраждала школа у селищі Бердянське під Маріуполем.
Росія цинічно засуджує українських захисників
- У Росії 15 червня почали "судилища" над захисниками Маріуполя. Тоді до зали суду привели 22 полонених "азовця", серед них також було 8 жінок та кухарі.
- Ба більше, правозахисники заявили, що на лаві підсудних також опинилися цивільні особи. Їхнє затримання та суд над ними – черговий воєнний злочин Кремля.
- Так званий "суд ДНР" у серпні 2023 року засудив полонених "азовців" Павла Артеменка й Антона Романюка. Їх цинічно звинуватили у тому, що у проміжку з 27 лютого по 13 березня 2022 року буцімто обстріляли зі 120-міліметрового міномета житлові будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. Їх засудили на 24 роки позбавлення волі.