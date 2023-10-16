Українські захисники стояли на захисті Маріуполя 86 днів – з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Воїни отримали наказ про збереження життя 16 травня та вийшли у почесний полон.

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Що українці знають про захисників Маріуполя

Український журналіст вирішив запитати громадян, що ті знають про оборону Маріуполя та подальшу долю захисників, які боронили місто. Деякі українці на другий рік війни відповідали, що не чули нічого, або ж просто не цікавилися цим.

Нічого не знаю, я не читаю новини. Я не люблю навантажувати себе поганими новинами. Я за добро, а там все погане – я не хочу себе навантажувати,

– відповів один з опитуваних.

Однак деякі люди все ж знали, що оборона міста "Азовом" в оточенні росіян тривала майже 90 днів. Також українці загально відповідали, що знають про те, що було в офіційних джерелах. Окремі громадяни пригадують про наказ керівництва на вихід з "Азовсталі".

На питання щодо того, чим все закінчилося один з молодих хлопців переплутав завод, де укрилися маріупольці з АЕС. А одна з жінок відповіла, що не слідкувала за цим, бо перебувала у Німеччині – там нібито свої справи і не це було часу.

Опитування щодо захисту Маріуполя: дивіться відео

Що сталося з захисниками Маріуполя