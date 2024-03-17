Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, председатель Украинского центра безопасности Сергей Кузан, отметив, что на это выделили беспрецедентные средства – около 20 миллиардов гривен. К работе привлечены все ресурсы – и военные, и гражданские.

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"Таких укреплений не бывает достаточно. Ведь есть всегда желание копать и глубже, и увеличивать километраж таких построенных укреплений. Но сейчас мы имеем уже работы, которых вообще Украина за всю свою историю независимости не знала", – отметил Кузан.

То есть это действительно большое строительство оборонительных сооружений. И враг это понимает. Главный план российских военных – выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Он фактически срывается этим строительством, а также грамотным распределением сил и средств ВСУ по всей линии фронта.

Россияне тем временем понимают, что они имеют небольшое "окно возможностей". Так враг осознает, что у него есть время только до конца марта.

Это их фактически последний "шанс" осуществить успешные наступательные действия хоть по каким-то участкам фронта. Далее продвинуться и выполнить главную задачу – захватить Донецкую и Луганскую области – им уже никто не даст,

– добавил военный эксперт.

Враг провалил свою главную цель

По мнению главы Украинского центра безопасности, единственное, что еще могут сделать оккупанты – это расширить "серую зону" еще на несколько километров. Захватчики уже провалили свою главную цель. Они хотели выйти к административным границам хотя бы одной из областей до выборов Владимира Путина.

К слову, даже несмотря на то, что большая часть территории Луганской области оккупирована, россияне все равно не могут выйти на ее админграницы. Также захватчики не смогли ни сбросить плацдарм ВСУ в районе Крынок на Херсонщине, ни срезать Работинский выступ в Запорожской области.

"Они так же отправляют туда группы штурмом за штурмом, но до сих пор не смогли установить над этой территорией контроль. То есть даже малейшие задачи они не смогли выполнить до переизбрания Путина", – отметил Сергей Кузан.

Строительство оборонительных сооружений для ВСУ