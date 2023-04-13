Это принесет больше работы для Вооруженных Сил Украины, однако с другой стороны, это свидетельствует о важном стратегическом моменте, который сейчас происходит. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник.

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Украина не сможет проигнорировать наличие оборонительных сооружений на территории Запорожья, силам обороны придется их проходить и применять большое количество артиллерии, убежден Черник.

Возможно, к нам придет серьезная авиация, у которой будут серьезные бомбы на своем борту. Наши западные партнеры имеют такое вооружение,

– добавил военный.

Важно! Украинское военно-политическое руководство уверенно заявляет союзникам о необходимость западных истребителей F-16 для победы над противником. У F-16 есть намного более мощные возможности, чем у самолетов типа Су и МиГ, и могли бы беспрецедентно улучшить оборонную способность украинской авиации.

Феномен войны

Феномен этой войны состоит в том, что так называемая вторая армия мира переходит в глухую оборону от пятнадцатой армии мира, которой сейчас по рейтингу является Украина, подчеркнул Черник. В начале войны она занимала 23 место.

Это свидетельствует о том, что военное колесо истории вращается все-таки на нашу сторону. Но опять же, это все будет долго, у меня нет оптимизма, что война закончится завтра или послезавтра. Предпосылки для достижения кульминационной точки складываются, однако когда это произойдет угадать практически невозможно,

– подчеркнул Черник.

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Иностранные спецназовцы в Украине

Отметим, The Guardian сообщали, что в феврале-марте 2023 года в Украине находились 50 бойцов сил специального назначения Великобритании. Сообщается, что кроме них были французы, латвийцы, американцы и нидерландские спецназовцы.

Военный эксперт считает, что они были заняты подготовкой украинского личного состава, инструктировали, кроме того изучали военный опыт Украины. Ведь сейчас Украина пишет величайшую военную главу в истории всех конфликтов 21 века.

Украинцы продемонстрировали невероятный тактический талант, а некоторые украинские тактические решения, например,применение установки CAESAR с морской базы – это уникальное явление, которое вообще не имеет аналогов истории артиллерии, отметил Черник.

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