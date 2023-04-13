Це завдасть більше роботи для Збройних Сил України, однак з іншого боку, це свідчить про важливий стратегічний момент, що зараз відбувається. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

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Україна не зможе проігнорувати наявність оборонних споруд на території Запоріжжя, силам оборони доведеться проходити їх й застосовувати велику кількість артилерії, переконаний Черник.

Можливо, до нас прийде серйозна авіація, яка матиме серйозні бомби на своєму борту. Наші західні партнери мають таке озброєння,

– додав військовий.

Важливо! Українське військово-політичне керівництво впевнено заявляє союзникам про необхідність західних винищувачів F-16 для перемоги над ворогом. У F-16 є набагато потужніші можливості, ніж у літаків типу Су та МіГ, і могли б безпрецедентно покращити оборонну спроможність української авіації.

Феномен війни

Феномен цієї війни полягає у тому, що так звана друга армія світу переходить до глухої оборони від п'ятнадцятої армії світу, якою зараз за рейтингом є Україна, наголосив Черник. Натомість на початку війни вона посідала аж 23 місце.

Це свідчить, що воєнне колесо історії обертається все-таки на нашу сторону. Але знову ж таки, це все буде довго, я не маю оптимізму, що війна закінчиться завтра чи післязавтра. Передумови для досягнення кульмінаційної точки складаються, однак, коли це станеться вгадати практично неможливо,

– наголосив Черник.

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Іноземні спецпризначенці в Україні

Зауважимо, The Guardian повідомляли, що в лютому – березні 2023 року в Україні перебувало 50 бійців сил спеціального призначення Великої Британії. Повідомляється, що крім них також були французи, латвійці, американці і нідерландські спецпризначенці.

Військовий експерт вважає, що вони були зайняті підготовкою українського особового складу, інструктували, крім того, вивчали воєнний досвід України. Адже зараз Україна пише найбільшу воєнного главу в історії всіх конфліктів 21 століття.

Українці продемонстрували неймовірний тактичний хист, а деякі українські тактичні рішення, наприклад, застосування установки CAESAR із морської бази – це унікальне явище, яке взагалі не має аналогів історії артилерії, зауважив Черник.

Вражає також вертолітний десант, якому вдалося пройти окуповану територію, аби дістатися до "Азовсталі".