Це завдасть більше роботи для Збройних Сил України, однак з іншого боку, це свідчить про важливий стратегічний момент, що зараз відбувається. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.
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Україна не зможе проігнорувати наявність оборонних споруд на території Запоріжжя, силам оборони доведеться проходити їх й застосовувати велику кількість артилерії, переконаний Черник.
Можливо, до нас прийде серйозна авіація, яка матиме серйозні бомби на своєму борту. Наші західні партнери мають таке озброєння,
– додав військовий.
Феномен війни
Феномен цієї війни полягає у тому, що так звана друга армія світу переходить до глухої оборони від п'ятнадцятої армії світу, якою зараз за рейтингом є Україна, наголосив Черник. Натомість на початку війни вона посідала аж 23 місце.
Це свідчить, що воєнне колесо історії обертається все-таки на нашу сторону. Але знову ж таки, це все буде довго, я не маю оптимізму, що війна закінчиться завтра чи післязавтра. Передумови для досягнення кульмінаційної точки складаються, однак, коли це станеться вгадати практично неможливо,
– наголосив Черник.
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Іноземні спецпризначенці в Україні
Зауважимо, The Guardian повідомляли, що в лютому – березні 2023 року в Україні перебувало 50 бійців сил спеціального призначення Великої Британії. Повідомляється, що крім них також були французи, латвійці, американці і нідерландські спецпризначенці.
Військовий експерт вважає, що вони були зайняті підготовкою українського особового складу, інструктували, крім того, вивчали воєнний досвід України. Адже зараз Україна пише найбільшу воєнного главу в історії всіх конфліктів 21 століття.
Українці продемонстрували неймовірний тактичний хист, а деякі українські тактичні рішення, наприклад, застосування установки CAESAR із морської бази – це унікальне явище, яке взагалі не має аналогів історії артилерії, зауважив Черник.
Вражає також вертолітний десант, якому вдалося пройти окуповану територію, аби дістатися до "Азовсталі".
Росіяни зводять оборонні споруди на тимчасово Окупованих територіях
- На Луганщині поблизу Старобільська росіяни почали будівництво другої лінії оборони. За словами ексголови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни та риють окопи, бліндажі, капоніри тощо.
- У тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, ворог ставить оборонні споруди "зуби дракона" прямо посеред вулиць. За повідомленнями очевидців, ворог розташовує їх все ближче до цивільних забудов.
- Зі супутникових знімків можна побачити, що увесь півострів Крим має оборонні споруди, які досі продовжують будуватися. Окупанти риють окопи на пляжах Євпаторії, поблизу Перекопського валу, за Чонгаром тощо.