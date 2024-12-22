В Великобритании военнослужащие массово уходят из армии, несмотря на повышение зарплат на 6% и введение дополнительных бонусов. Впервые в истории страны количество солдат достигает лишь 2 человека на 1 тысячу граждан.

Это создает серьезную угрозу для Великобритании в сфере обороны от возможных опасностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

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Какова ситуация с армией в Британии

В течение с октября 2023 года по октябрь 2024 года из британской армии уволилось 15 119 человек, сообщает издание. В то же время в ряды за это время привлекли лишь около 12 тысяч новобранцев, что свидетельствует об общем сокращении численности армии.

Таким образом повышение зарплат в лини, которое стало крупнейшим за последние 22 года, не смогло решить проблему дефицита кадров среди военнослужащих. Военные новобранцы являются одними из наименее оплачиваемых работников государственного сектора в стране.

The Telegraph пишет, что с 2011 года реальный рост зарплат для рядового состава британской армии составил лишь 1,9%. Такой показатель является достаточно малым по сравнению с тем, что младшие врачи получили повышение на 13,39%, а машинисты поездов – на 10,14%.

Согласно обнародованной информации, кадровый кризис, который охватил армию, флот и авиацию, обостряется все больше. В то же время численность государственных служащих выросла, впервые достигнув 543 тысяч человек, что превышает количество военных вчетверо – их 137 тысяч.

Армия, Военно-Морские и Военно-воздушные силы переживают кризис найма кадров в течение последних нескольких лет, в то время, как государственная бюрократия раздулась,

– говорится в материале.

Журналисты считают, что такие показатели свидетельствуют об угрозе для обороноспособности Великобритании, особенно на фоне глобальных конфликтов.