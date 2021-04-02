Россия снова атакует оружием на границах Украины. Более того, пугает и страны-члены НАТО. На самом же деле у Кремля есть определенные мотивы для такого поведения.

Глава Кремля вновь начал демонстрировать Западу и Украине военную мощь. По словам экспертов, Россия имеет собственные цели.

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"Путину хоть какой-то маленький блицкриг крайне нужен сегодня, чтобы консолидировать общество, чтобы погасить все протесты, чтобы забыли о Навальном, чтобы забыли о том, что холодильник пустеет, а телевизор все ярче", – пояснил военный эксперт Олег Жданов.

Что такое блицкриг? Это теория ведения скоротечной войны, когда танковые подразделения прорываются в тыл противника и окружают сильно укрепленные позиции. Это приводит к тому, что противник испытывает трудности с поставкой боеприпасов, техники и продуктов. Противники в этой ситуации обычно сдаются в плен.

Мотивы России

Кремль руководствуется не только попыткой отвлечь Россиян от насущных проблем внутри страны. По словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, "бряцание оружием на границах Украины и стран-членов НАТО – это еще и геополитическая тактика Москвы".

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"Это на самом деле традиционная российская политика шантажа и действительно попыток, простите на слове, прощупать, как же вокруг отреагируют – и в Украине, и в Европе, и в Америке", – подчеркнул экс-министр.

Жданов считает, что дальше таких попыток "поиграть мышцами" Кремль не пойдет.

Россия не может допустить прямого столкновения с войсками НАТО. Дело в том, что это будет блицкриг не в пользу России,

– сказал он.

Кремль имеет другую цель – пытается шантажировать Украину. В Москве думают, что таким образом смогут заставить Киев выполнить свои требования по минским договоренностям. Сейчас украинские власти не поддаются на это давление россиян.

Военные учения

Из Западного военного округа России в Южный на внеплановые учения перебросили сразу 4 тысячи солдат. Всего к тренировкам привлекли более 180 воинских подразделений и несколько сотен единиц боевой техники.

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Учения продолжаются и на суше, и в воздухе, и на море. В то же время в Кремле заверили, что якобы ничего чрезвычайного не происходит.

"Российская Федерация перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить. Вы знаете, что по периметру рубежей России наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и тому подобное. Это все обязывает быть начеку", – пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Америка отреагировала мгновенно

Такая активность России вместе с обострением на Донбассе, где вражеские пули убили 4 украинских солдат, вызывает серьезную обеспокоенность в Вашингтоне.

Справка. Обострение произошло 26 марта в районе населенного пункта Шумы. Там пророссийские боевики несколько часов обстреливали украинские позиции. В результате 4 бойца погибли, а еще 2 – получили ранения.

Сразу 2 американских ведомства – Пентагон и Госдеп – забили тревогу. Американские чиновники заявили, что за ситуацией на востоке Украины пристально следят. Они предостерегли Россию от усиления агрессии.

Дестабилизирующие действия России подрывают попытки ослабления напряженности. Мы обсуждаем нашу обеспокоенность увеличением военной напряженности и нарушением режима огня на Донбассе с союзниками по НАТО,

– отметил представитель Пентагона Джон Кирби.

В НАТО тоже обеспокоены

В НАТО тоже обеспокоены военной активностью России. Кремль начал "бряцать" оружием и на границах стран-членов Альянса.

На прошлой неделе командование НАТО 10 раз поднимало свои боевые самолеты в воздух, чтобы заставить российские истребители отойти от границ стран-членов Альянса на безопасное расстояние.

Учитывая провокации, командование Военных сил США в Европе перевело свои войска в состояние высшей готовности.

"Это очень мощный сигнал Кремлю: не играйте, потому что вы получите по зубам", – отметил Огрызко.