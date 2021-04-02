У России нет ни финансовых, ни идейных, ни дипломатических ресурсов для нападения на украинскую территорию. Созданием кризисной ситуации Владимир Путин лишь пытается "повысить свои ставки в игре".

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что обострение ситуации на Донбассе является лишь традиционным "путинским блефом". По его мнению, российский президент пытается запугать страны Запада и заодно Украину.

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По словам Орешкина, такими действиями Кремль лишь демонстрирует собственное бессилие. Как он отметил, российским властям не остается ничего, кроме запугиваний.

У Путина нет ресурсов для нападения. Единственное, чем он может ответить на санкции, на ограничение и на изоляцию, это создать кризисную ситуацию и потом выставить это на торги,

– заявил политолог.

Остерегаться надо, а бояться – нет

Орешкин считает, что даже такое поведение Путина не является полностью безопасным. По его мнению, надо реально оценивать ситуацию и готовиться к возможной атаке.

"Балансирование на лезвии ножа по непредсказуемым ситуациям может повлечь настоящий конфликт", – заявил политолог.

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Как россияне реагируют на вероятное наступление

Политолог отметил, что большинство людей в России смотрят пропагандистские телеканалы. Именно поэтому они убеждены, что обострение со стороны Кремля является ответом на подготовку Украины агрессивно действовать в отношении "ДНР".

Там рассказывают, что Украина активизировала военные приготовления и готовится напасть на Донбасс, а они не могут оставить своих русских братьев в беде,

– рассказал Орешкин.

Как отметил политолог, проблемой для режима Путина является то, что в такие рассказы пропагандистов теперь верит каждый раз меньше людей.

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Орешкин предположил, что провокации на Донбассе могут происходить еще чаще, будут обстрелы, ведь это все являются элементами политической техники. В то же время других методов у Кремля не осталось.

У Путина нет ресурсов для нападения: смотрите видео

Обострение на Донбассе: что известно

Украинские разведчики предупредили, что Россия может готовиться к развертыванию конфликта на Донбассе.

Кремль под видом учений уже поднял военную авиацию в регионах, граничащих с украинской границей.

Российские СМИ заявили, что Черноморский флот начал в России контрольную проверку сил в оккупированном Крыму.

Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала