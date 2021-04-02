У Росії немає ні фінансових, ні ідейних, ні дипломатичних ресурсів для нападу на українську територію. Створенням кризової ситуації Володимир Путін лише намагається підвищити "власні ставки у грі".

Російський політолог Дмитро Орешкін заявив, що загострення ситуації на Донбасі є лише традиційним "путінським блефом". На його думку, російський президент намагається залякати країни Заходу й заодно Україну.

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За словами Орешкіна, такими діями Кремль лише демонструє власне безсилля. Як він зазначив, російській владі не залишається нічого, крім залякувань.

У Путіна немає ресурсів для нападу. Єдине, чим він може відповісти на санкції, на обмеження й на ізоляцію, це створити кризову ситуацію і потім виставити це на торги,

– заявив політолог.

Остерігатись треба, а боятись – ні

Орешкін вважає, що навіть така поведінка Путіна не є повністю безпечною. На його думку, треба реально оцінювати ситуацію і готуватися до можливої атаки.

"Балансування на лезу ножа по непередбачуваних ситуаціях може спричинити справжній конфлікт", – заявив політолог.

До теми Раптовості бути не може, – Бутусов про ймовірний наступ Росії та загострення на Донбасі

Як росіяни реагують на ймовірний наступ

Політолог зазначив, що більшість людей в Росії дивляться пропагандистські телеканали. Саме тому вони переконані, що загострення з боку Кремля є відповіддю на підготовку України агресивно діяти щодо "ДНР".

Там розказують, що Україна активізувала військові приготування і готується напасти на Донбас, а вони не можуть залишити свої російських братів у біді,

– розповів Орешкін.

Як зазначив політолог, проблемою для режиму Путіна є те, що в такі розповіді пропагандистів тепер вірять щоразу менше людей.

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Орешкін припустив, що провокації на Донбасі можуть відбуватися ще частіше, будуть обстріли, адже це все є елементами політичної техніки. Водночас інших методів у Кремля не залишилось.

У Путіна немає ресурсів для нападу: дивіться відео

Загострення на Донбасі: що відомо

Українські розвідники попередили, що Росія може готуватись до розгортання конфлікту на Донбасі.

Кремль під виглядом навчань вже підняв військову авіацію в регіонах, які межують з українським кордоном.

Російські ЗМІ заявили, що Чорноморський флот почав у Росії контрольну перевірку сил в окупованому Криму.



Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу