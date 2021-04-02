Росія знову атакує зброєю на кордонах України. Ба більше, лякає і країни-члени НАТО. Насправді ж у Кремля є певні мотиви для такої поведінки.

Очільник Кремля знову почав демонструвати Заходу і Україні військову міць. За словами експертів, Росія має власні цілі.

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"Путіну хоч якийсь маленький бліцкриґ вкрай потрібен сьогодні, щоб консолідувати суспільство, щоб погасити всі протести, щоб забули про Навального, щоб забули про те, що холодильник пустішає, а телевізор все яскравішає", – пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Що таке бліцкриґ? Це теорія ведення швидкоплинної війни, коли танкові підрозділи прориваються в тил супротивника і оточують сильно укріплені позиції. Це призводить до того, що противник відчуває труднощі з постачанням боєприпасів, техніки та продуктів. Противники у цій ситуації зазвичай здаються в полон.

Мотиви Росії

Кремль керується не лише намаганням відволікти Росіян від нагальних проблем всередині країни. За словами ексміністра закордонних справ України Володимира Огризка, "брязкання" зброєю на кордонах України і країн-членів НАТО – це ще й геополітична тактика Москви.

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"Це насправді традиційна російська політика шантажу і справді спроб, вибачте на слові, промацати, як же навколо відреагують – і в Україні, і в Європі, і в Америці", – наголосив ексміністр.

Жданов вважає, що далі таких спроб "пограти м'язами" Кремль не піде.

Росія не може допустити прямого зіткнення з військами НАТО. Річ у тім, що це буде бліцкриґ не на користь Росії,

– сказав він.

Кремль має іншу мету – намагається шантажувати Україну. В Москві думають, що у такий спосіб зможуть примусити Київ виконати свої вимоги стосовно мінських домовленостей. Наразі українська влада не піддається на цей тиск росіян.

Військові навчання

Із західного військового округу Росії до південного на позапланові навчання перекинули відразу 4 тисячі солдатів. Загалом до тренувань залучили понад 180 військових підрозділів та кілька сотень одиниць бойової техніки.

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Навчання тривають і на суходолі, і в повітрі, і на морі. Водночас у Кремлі запевнили, що нібито нічого надзвичайного не відбувається.

"Російська Федерація переміщує війська в межах своєї території на свій розсуд, це не повинно нікого турбувати. Ви знаєте, що по периметру рубежів Росії спостерігається підвищена активність Збройних сил країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн тощо. Це все зобов’язує бути напоготові", – пояснив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Америка відреагувала миттєво

Така активність Росії разом із загостренням на Донбасі, де ворожі кулі вбили 4 українських солдатів, викликає серйозну стурбованість у Вашингтоні.

Довідка. Загострення сталось 26 березня у районі населеного пункту Шуми. Там проросійські бойовики кілька годин обстрілювали українські позиції. Внаслідок цього 4 бійці загинули, а ще 2 – отримали поранення.

Відразу 2 американські відомства – Пентагон і Держдеп – забили на сполох. Американські чиновники заявили, що за ситуацією на Сході України пильно стежать. Вони застерегли Росію від посилення агресії.

Дестабілізуючі дії Росії підривають спроби послаблення напруженості. Ми обговорюємо наше занепокоєння збільшенням військової напруженості та порушенням режиму вогню на Донбасі з союзниками по НАТО,

– зазначив речник Пентагону Джон Кірбі.

У НАТО теж стурбовані

В НАТО теж стурбовані військовою активністю Росії. Кремль почав "брязкати" зброєю і на кордонах країн-членів Альянсу.

Минулого тижня командування НАТО 10 разів підіймало свої бойові літаки у повітря, аби змусити російські винищувачі відійти від кордонів країн-членів Альянсу на безпечну відстань.

З огляду на провокації, командування Військових сил США у Європі перевело свої війська у стан найвищої готовності.

"Це дуже потужний сигнал Кремлю, що не грайтеся, бо ви отримаєте по зубах", – зауважив Огризко.