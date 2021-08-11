Именно поэтому активизация военных действий и определенная эскалация на Востоке со стороны Кремля вполне возможна. Такое мнение в эфире 24 канала высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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По его словам, неоднократно специалисты фиксировали, что российские подразделения фактически заходили на оккупированную часть Донецкой области и проводили там свои военные учения в "условиях, максимально приближенных к боевым".
Это означает, что когда такие мероприятия проходят возле границ с Украиной, обязательно идет обострение на Донбассе. Ведь эти подразделения заходят и начинают фактически вести боевые действия против украинской армии, прикрываясь учениями,
– подчеркнул эксперт.
Например, как только обостряется ситуация со снайперами, это означает, что на восток зашли новые снайперские группы из России. Как только усиливается артиллерия – это прибыли новые подразделения. То есть когда Кремль проводит военные учения, на Донбассе происходит обострение.
Мусиенко: Россия является прогнозируемой в своей агрессивности и направлениях эскалации
Мусиенко отметил, что Россия является прогнозируемой в своей агрессивности и направлениях эскалации конфликта. Ведь еще одной причиной обострения на Востоке является приближение важных и символических для Украины событий. Говорится о:
- 30 годовщине обретения независимости;
- Крымской платформе;
- приезде Ангелы Меркель в Киев;
- визите Владимира Зеленского в США.
"Это также повод для россиян перед такими торжественными событиями наращивать давление и демонстрировать такую эскалацию и агрессией", – пояснил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Впрочем добавил, что Украина отслеживает, анализирует и готовит планы, как действовать в случае возможных агрессивных актов или провокаций. В настоящее время проводится ряд военных учений, в частности, на Николаевском полигоне. По всей стране проходят сборы резервистов.
К тому же планируется проведение ряда военных учений. Например, совместные с НАТО Rapid Trident, которые практически синхронно будут происходить с российско-белорусскими "Запад-2021".
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Мусиенко отметил, что украинская армия, сектор обороны и безопасности не просто наблюдают военными учениями Кремля, но и синхронно начали собственные. Для того, чтобы привести в боевую готовность украинские войска и подразделения, которые находятся на южных рубежах.
"Чтобы продемонстрировать России, что мы здесь тоже время напрасно не теряем, а проводим учения, тренируемся, постоянно совершенствуем навыки. Чтобы ни у кого не было иллюзий, что мы не видим, не наблюдаем и не понимаем, какой нам враг противостоит", – подчеркнул он.
Мусиенко ответил, возможна ли новая эскалация на Востоке со стороны России: видео
Россия начала масштабные военные учения: что известно
- Россия с 9 августа по 15 сентября проведет масштабные военные учения в оккупированном Крыму, Абхазии, Южной Осетии, Чечни и еще в ряде регионов.
- К отработкам Кремль привлечет авиацию и корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.
- Ежедневно для учений Кремль планирует выделять более 80 самолетов и вертолетов.