Саме тому активізація воєнних дій та певна ескалація на Сході з боку Кремля є цілком можливою. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув місцевий житель

За його словами, неодноразово фахівці фіксували, що російські підрозділи фактично заходили на окуповану частину Донецької області і проводили там свої військові навчання в "умовах, максимально наближених до бойових".

Це означає, що коли такі заходи відбуваються біля кордонів з Україною, обов'язково йде загострення Донбасі. Адже ці підрозділи заходять і починають фактично вести бойові дії проти української армії, прикриваючись навчаннями,

– підкреслив експерт.

Наприклад, як тільки загострюється ситуація зі снайперами, це означає, що на Схід зайшли нові снайперські групи з Росії. Як тільки посилюється артилерія – це прибули нові підрозділи. Тобто коли Кремль проводить навчання військові, на Донбасі стається загострення.

Мусієнко: Росія є прогнозованою у своїй агресивності й напрямках ескалації

Мусієнко відзначив, що Росія є прогнозованою у своїй агресивності й напрямках ескалації конфлікту. Адже ще однією причиною загострення на Сході є наближення важливих і символічних для України подій. Мовиться про:

30 річницю здобуття Незалежності;

Кримську платформу;

приїзд Ангели Меркель до Києва;

візит Володимира Зеленського до США.

"Це також привід для росіян перед такими урочистими подіями нарощувати тиск і демонструвати таку ескалацію й агресією", – пояснив керівник Центру військово-правових досліджень.

Втім додав, що Україна відстежує, аналізує і готує плани, як діяти в разі можливих агресивних актів чи провокацій. Наразі проводиться низка військових навчань, зокрема, на Миколаївському полігоні. По всій державі проходять збори резервістів.

До того ж планується проведення низки військових навчань. Наприклад, спільні з НАТО Rapid Trident, які практично синхронно будуть відбуватися з російсько-білоруськими "Захід-2021".

Читайте також Мілітаризація Криму – загроза не тільки для України, – Мусієнко

Мусієнко зауважив, що українська армія, сектор оборони й безпеки не просто спостерігають військовими навчаннями Кремля, а й синхронно розпочали власні. Для того, щоб привести в бойову готовність українські війська й підрозділи, які перебувають на південних рубежах.

"Щоб продемонструвати Росії, що ми тут теж справи марно не гаємо, а проводимо навчання, тренуємося, постійно вдосконалюємо навички. Щоб ні в кого не було ілюзій, що ми не бачимо, не спостерігаємо і не розуміємо, який нам ворог протистоїть", – наголосив він.

Мусієнко відповів, чи можлива нова ескалація на Сході з боку Росії: відео

Росія почала масштабні військові навчання: що відомо