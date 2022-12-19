Штурм границы с Косово устроили сербские вагнеровцы, – СМИ

К штурму границы Сербии из Косово, которое состоялось 18 декабря, могут быть причастны вагнеровцы. Они устроили столкновение со стражами порядка.

К беспорядкам в Сербии причастны вагнеровцы

По данным СМИ, участие в акции приняли представители праворадикальных сербских организаций В частности, говорится о сербском отделении российского ППК "Вагнера".

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Среди организаторов протеста был серб Дамьян Кнежевич, связываемый с вагнеровцами. Демонстранты призвали сербскую полицию "войти в Косово" и прорвали полицейское оцепление на пункте "Ярине". Они отправились к переходу, однако в 50 метрах от него их остановили сербские правоохранители.

Во время этого возникли стычки. Известно, что среди митингующих были задержаны.



К беспорядкам на границе Сербии и Косово причастны вагнеровцы / Фото "Балканский обозреватель"

Что происходит на границе Сербии и Косово

Новая эскалация между Сербией и Косово началась 10 декабря. Ее причиной стало задержание экссотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантыча. Такими действиями косовской полиции возмутились сербы.

Они обустроили баррикады на нескольких путях, ведущих в сербские города. В то же время полиция Косово заблокировала пункты пересечения границы с Сербией "Ярине" и "Брняк".

Из-за обострения на дорогах начали патрулировать силы КФОР и международная полиция.

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан нашего государства воздержаться от поездок на Западные Балканы. Все из-за эскалации между Сербией и Косово.