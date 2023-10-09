США отправляют больше истребителей, Израиль просит умные бомбы и ракеты для "купола"

Соединенные Штаты отправляют больше истребителей на Ближний Восток. В то же время, Израиль просит у Вашингтона высокоточные бомбы и дополнительные ракеты для системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Соответствующую информацию журналисты распространяют, ссылаясь на анонимных чиновников. В частности, о просьбах израильской стороны рассказал неназванный израильский чиновник.

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Какое оружие просит Израиль в США

Израиль на фоне обострения борьбы с ХАМАСом просит у Соединенных Штатов:

объединенные боеприпасы прямой наводки (JDAM) – это комплект, который превращает неуправляемую "тупую" бомбу в высокоточное "умное" оружие. Ведь Израиль использует высокоточные бомбы для нанесения ударов по целям в Газе с воздуха;

– это комплект, который превращает неуправляемую "тупую" бомбу в высокоточное "умное" оружие. Ведь Израиль использует высокоточные бомбы для нанесения ударов по целям в Газе с воздуха; больше ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны малой дальности "Железный купол", перехватившей многие ракеты, выпущенные из Газы.

Однако журналисты отмечают, что "Железный купол" был переполнен шквалом ракет, что позволило некоторым целям пройти и ударить по Израилю.

Американские журналисты отметили, что запрос поступил в США после того, как глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что они окажут Израилю помощь в области безопасности уже в тот же день.

Несмотря на это, израильский чиновник добавил, что ЦАХАЛ может запросить больше возможностей и оружия. Все зависит от того, как развернется кампания Израиля против ХАМАС.

"По мере развития других событий нам также понадобятся другие части", – заявил чиновник.

Издание отметило, что США уже выделили миллионы долларов на Iron Dome.

США отправят на Ближний Восток истребители

Соединенные Штаты уже размещают на Ближнем Востоке больше истребителей. Эти действия происходят в рамках плана по укреплению позиции американских войск в регионе.

Американский чиновник, знакомый с планом, рассказал, что этот поступок Пентагона будет включать в себя отправление истребителей:

F-35;

F-15.

Это два самых мощных самолета воздух-воздух и воздух-земля в военно-воздушных силах США. Общее количество самолетов неизвестно. Однако чиновник заверил, что предположительно на Ближний Восток прибудет ориентировочно 20 – 25 истребителей.

Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширение боевых действий за границы Израиля,

– заявил чиновник.

Кстати, 8 октября глава Минобороны США Ллойд Остин пообещал, что США "увеличат" свои эскадрильи истребителей на Ближнем Востоке под руководством Центрального командования США. По словам министра, в регионе усилят и эскадрилью F-16 и A-10.

Кратко об обострении в Израиле