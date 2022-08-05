С позиции силы будет говорить Эрдоган, а не путин, – Жданов об обострении в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе ожидается новое обострение – Азербайджан объявил о проведении там антитеррористической операции. В то же время россия теряет свои позиции в этом регионе. Эксперты говорят, что более сильную позицию займет Эрдоган, а не путин.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что путин не может использовать Нагорный Карабах, как инструмент влияния на Эрдогана.

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По его мнению, с позиции силы здесь будет говорить Эрдоган, а не путин.

"Дело в том, что Нагорный Карабах путин сдал еще в 2020 году, когда он завел миротворцев", – сказал Жданов.

Военный эксперт объяснил, что Армения является членом ОДКБ, а согласно уставу этой организации, россия должна была вмешаться в эту войну на стороне Армении, но она этого не сделала. Это был фактический слив Армении россией.

Сегодня россия ничего не может сделать и никак не может повлиять на ход событий в Нагорном Карабахе. Единственное, что она может сделать – это спасти своих миротворцев и вывести оттуда своих десантников,

– подчеркнул Жданов.

Эксперт считает, что у путина аргументов фактически не осталось.

"Единственное, что он будет предлагать – газ, но турецкий поток отказался от двух нитей газопровода, и россия вынуждена разобрать около 500 километров труб в Черном море", – добавил Жданов.

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К слову, Эрдоган 5 августа прибыл в россию. Там в Сочи турецкий лидер встретится с владимиром путиным. В кремле заявили, что главы стран обсудят экономическое и военно-техническое сотрудничество. The Washington Post сообщил, что на этот раз путин будет просить у Эрдогана, чтобы Турция помогла россии обойти санкции Запада.

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