Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що путін не може використати Нагірний Карабах, як інструмент впливу на Ердогана.

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На його думку, з позиції сили тут буде говорити Ердоган, а не путін.

"Справа в тому, що Нагірний Карабах путін здав ще в 2020 році, коли він завів миротворців", – сказав Жданов.

Військовий експерт пояснив, що Вірменія є членом ОДКБ, а згідно з статутом цієї організації, росія мала втрутитися в цю війну на стороні Вірменії, але вона цього не зробила. Це був фактичний злив Вірменії росією.

Сьогодні росія нічого не може зробити і ніяк не може вплинути на хід подій в Нагірному Карабасі. Єдине, що вона може зробити – це врятувати власних миротворців і вивести звідти своїх десантників,

– наголосив Жданов.

Експерт вважає, що у путіна аргументів фактично не залишилося.

"Єдине, що він буде пропонувати – газ, але турецький потік відмовився від двох ниток газопроводу, і росія змушена розібрати близько 500 кілометрів труб в Чорному морі", – додав Жданов.

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До слова, Ердоган 5 серпня прибув до росії. Там у Сочі турецький лідер зустрінеться з владіміром путіним. У кремлі заявили, що глави країн обговорять економічну та військово-технічну співпрацю. The Washington Post повідомив, що цього разу путін проситиме в Ердогана, аби Туреччина допомогла росії обійти санкції Заходу.

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