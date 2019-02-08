Обострение отношений: Франция впервые после Второй мировой отозвала посла из Италии
Франция отозвала своего посла из Рима для проведения консультаций за "безосновательные атаки" и "неоднократные обвинения" со стороны итальянских властей.
О чем говорится в заявлении французских дипломатов
Все эти действия ставят под сомнение намерения итальянского правительства по его отношению с Францией, отметили в пресс-службе МИД Франции.
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Франция и Италия объединены общей историей, вместе они построили Европу и работали ради мира, отметили французские дипломаты.
Иметь разногласия – это одно, но использовать отношения между государствами в предвыборных целях – совсем другое,
– отметили в заявлении МИД.
Перед этим Франция последний раз отозвала своего посла из Рима в июне 1940 года, когда Италия находилась под контролем фашистского диктатора Муссолини и объявила войну Франции и Великобритании.
Что привело к обострению отношений между государствами
Вероятно, что к такому шагу привело частности то, что накануне итальянский вице-премьер-министр Луиджи Ди Майо встречался в Риме с представителями движения "желтых жилетов", сообщили в The Washington Post.
Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
В Париже были и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследования возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".
"Мы у власти, а те, кто насмехался над нами, сегодня исчезли с политической арены", – обращался к французским протестующим Ди Майо в январе.
Париж осудил это как попытки Рима вмешаться во внутреннюю политику Франции ради получения выгоды. Политологи убеждены, что цели итальянского политика понятны: он ищет потенциальных союзников на предстоящих европейских выборах.
Итальянские вице-премьер-министры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини
Отметим, что отношения между странами начали ухудшаться после прихода к власти в Италии нового правительства.
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Кроме этого, в начале 2019 года Ди Майо обвинил в массовой миграции в Европу французский колониализм, а еще один вице-премьер-министр Маттео Сальвини назвал французского лидера Эммануэля Макрона "ужасным президентом".