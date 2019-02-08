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      Загострення відносин: Франція вперше після Другої світової відкликала посла з Італії

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      Віце-прем'єр міністр Італії Луїджі Ді Майо зустрівся з французькими протестувальниками
      Віце-прем'єр міністр Італії Луїджі Ді Майо зустрівся з французькими протестувальниками / Соцмережі

      Франція відкликала свого посла з Риму для проведення консультацій через "безпідставні атаки" і "неодноразові звинувачення" з боку італійської влади.

      Про що йдеться у заяві французьких дипломатів

      Всі ці дії ставлять під сумнів наміри італійського уряду щодо його відносин з Францією, зазначили у прес-службі МЗС Франції.

      Читайте також: У Франції "жовті жилети" вирішили взяти участь у виборах до Європарламенту

      Франція та Італія об'єднані спільною історією, разом вони побудували Європу і працювали задля миру, наголосили французькі дипломати.

      Мати розбіжності — це одне, та використовувати відносини між державами у передвиборчих цілях — зовсім інше,
      – зазначили у заяві МЗС.

      Перед цим Франція востаннє відкликала свого посла з Риму в червні 1940 року, коли Італія перебувала під контролем фашистського диктатора Муссоліні й оголосила війну Франції та Великобританії.

      Що призвело до загострення відносин між державами

      Ймовірно, що до такого кроку призвело зокрема те, що напередодні італійський віце-прем'єр-міністр Луїджі Ді Майо зустрічався у Римі з представниками руху "жовтих жилетів", повідомили у The Washington Post.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

       "Ми при владі, а ті, хто насміхався над нами, сьогодні зникли з політичної арени", – звертався до французьких протестувальників Ді Майо в січні.

      Париж засудив це як спроби Риму втрутитися у внутрішню політику Франції заради отримання вигоди. Політологи переконані, що цілі італійського політика є зрозумілими: він шукає потенційних союзників на майбутніх європейських виборах.

      Луїджі ді Майо та Маттео Сальвіні
      Італійські віце-прем'єр-міністри Луїджі Ді Майо та Маттео Сальвіні

      Зазначимо, що відносини між країнами почали погіршуватися після приходу до влади в Італії нового уряду.

      Читайте також: В Італії до влади прийшов уряд популістів: чому це погано для України

      Крім цього, на початку 2019 року Ді Майо звинуватив у масовій міграції до Європи французький колоніалізм, а ще один віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні назвав французького лідера Еммануеля Макрона "жахливим президентом".

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      Теги: Новини України Новини політики Протести "жовтих жилетів" Новини Франції Європа
      Джерело: 24 Канал
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