Обращайте внимание на сигналы: Зеленский предупредил, что россияне готовят новый массированный удар
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный ракетный и дроновый удар по Украине. Он призвал всех быть осторожными.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в ежедневном обращении.
Что сказал Зеленский?
Зеленский предупредил, что в ближайшие дни может быть новая массированная ракетная атака врага. В случае угрозы нужно немедленно уходить в укрытие.
Днями обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. Пусть знают в России. Мы свое восстановим. И на каждый удар ответим,
– сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина усиленно работает над поставкой дополнительных оружейных пакетов. Сегодня уже была встреча в Киеве с представителями одной из стран, помогающей нашему государству. Там говорили также о защите критической инфраструктуры от дронов.
Президент поблагодарил украинские энергетики и ремонтные бригады за их сверхважную работу. Они каждый день возобновляют инфраструктуру после российских атак, чтобы люди имели тепло и свет.
В Днепре очень сложно, в Павлограде, в других общинах области. Наша Харьковщина. Одесса и область. Сумщина, постоянно под российскими обстрелами и под ударами. Донетчина. Николаев и область. Остальные наши области. Всюду работают команды по восстановлению. Я хочу поблагодарить вас, поблагодарить вас всех,
– подчеркнул Зеленский.
Также уже готовится следующий обмен пленными. Есть надежда, что удастся обменять многих наших граждан.
Отношения с Венгрией перезагружают
Президент подчеркнул, что сейчас удается перезагружать отношения с Венгрией. После встречи с премьер-министром Петером Мадяром их страна присоединилась к коалиции государств, которые готовы работать над возвращением похитивших Россию украинских детей. Венгрия осуждает войну и все военные преступления, совершенные РФ.
Работаем, чтобы из России возвращались дети. Мы готовим новые шаги. Уже 54 страны в нашей гуманитарной коалиции. Это важно, чтобы российские преступления не забывались, и чтобы ответственность за них тоже была, чтобы дети, дети могли быть в своей стране. Я благодарю всех, кто с Украиной! Обязательно берегите себя,
– подчеркнул Зеленский.
Ранее президент сообщал, что Россия завершает подготовку к следующей массированной атаке. Разведка предупреждала, что под прицелом снова будет энергетика, логистика и объекты жизнеобеспечения городов и общин.