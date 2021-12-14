Обращались 12 раз в ВРП и к генпрокурору, – Танасевич о давлении на судей ВАКС
Источник:24 канал
Если происходит вмешательство в осуществление правосудия, судья должен обратиться в Высший совет правосудия. За давление предусмотрена уголовная ответственность.
Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале отметила председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич. По ее словам, судейская независимость – это не привилегия судьи.
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Она считает, что это – достижение, достижение цивилизационного развития общества, привилегия граждан.
За почти 2,5 года деятельности судьи ВАКС 12 раз обращались в Высший совет правосудия и к генпрокурору с сообщением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия,
– подчеркнула Танасевич.
Председатель ВАКС пояснила, что из них – ОРУ трижды принимала решение о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.
Речь идет о 3 случаях
- Первый касается личных угроз физической расправы в адрес следственного судьи после рассмотрения определенного уголовного производства.
- Второй случай касается взрыва гранаты РГД-5 во дворе суда на проспекте Победы, 41 В Киеве.
- И третий случай, как отметила Танасевич, касательно депутатского обращения народного избранника. В нем он допустил высказывания и пожелания относительно принятия мер обеспечения уголовного производства в виде избрания меры пресечения и ареста имущества в конкретном уголовном производстве в отношении конкретного лица.
Полное интервью с Еленой Танасевич: смотрите видео
Относительно этих случаев Высший совет правосудия согласился с судьями и принимал соответствующие меры. Относительно других случаев ВСП не видит признаков давления на суд.
О чем говорится в законодательстве
По закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" запрещено:
- осуществлять давление на судей;
- вмешиваться в осуществление правосудия;
- собирать и обнародовать информацию, которая дискредитирует судей с целью влияния на их независимость.
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