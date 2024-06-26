Черниговские предприниматели требуют отменить 2% "откаты" с государственных тендеров

В Черниговской области обострилась проблема коррупционного давления на предпринимателей со стороны чиновников разных органов государственной власти. Одним проявлением такого давления стало внедрение 2% "дани" с выигранных государственных тендеров.

Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Черниговской области на Федерацию работодателей Украины, информирует 24 Канал.

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Обращение предпринимателей Черниговской области к Федерации работодателей Украины

"Руководство областного ГАСУ заставляет предпринимателей платить 2% "отката" с каждого выигранного тендера. В случае отказа платить коррупционную дань ГАСУ Черниговской области блокирует оплату по тендерам по надуманным предлогам", – говорится в письме.



Обращение предпринимателей Черниговской области / Документ Федерации работодателей Черниговской области

Черниговские предприниматели обращаются к Федерации работодателей Украины с просьбой инициировать реагирование на эту ситуацию на высшем государственном уровне, а также изучить возможность инициировать рассмотрение Советом по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при Президенте Украины проблемы коррупционного давления со стороны чиновников ГАСУ в Черниговской области.

Ранее издание "Наши деньги" сообщило, что в 2023 году больше всего нарушений из всех региональных отделений ГАСУ зафиксировало именно в Черниговской области. В 7 из 13 случаев Черниговское ГАСУ требовало расторгать соглашения или прекращать выполнение договоров с победителями тендеров на общую сумму в 1,2 миллиарда гривен. В то же время в 21 из 23 региональных служб ГАСУ за год обнаружили от нуля до четырех нарушений и в большинстве случаев ограничивались предписанием не допускать нарушений в будущем.