Про це мовиться у зверненні Федерації роботодавців Чернігівщини на Федерацію роботодавців України, інформує 24 Канал.

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Звернення підприємців Чернігівщини до Федерації роботодавців України

"Керівництво обласного ДАСУ змушує підприємців сплачувати 2% "відкату" з кожного виграного тендеру. У разі відмови сплачувати корупційну данину ДАСУ Чернігівської області блокує оплату за тендерами за надуманими приводами", – йдеться у листі.



Звернення підприємців Чернігівської області / Документ Федерації роботодавців Чернігівщини

Чернігівські підприємці звертаються до Федерації роботодавців України з проханням ініціювати реагування на цю ситуацію на найвищому державному рівні, а також вивчити можливість ініціювати розгляд Радою з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при Президентові України проблеми корупційного тиску з боку чиновників ДАСУ у Чернігівській області.

Раніше видання "Наші гроші" повідомило, що у 2023 році найбільше порушень з усіх регіональних відділень ДАСУ зафіксувало саме у Чернігівській області. У 7 з 13 випадків Чернігівське ДАСУ вимагало розривати угоди або припиняти виконання договорів з переможцями тендерів на загальну суму в 1,2 мільярда гривень. Водночас у 21 з 23 регіональних служб ДАСУ за рік виявили від нуля до чотирьох порушень і в більшості випадків обмежувались приписом не допускати порушень у майбутньому.