путин хотел быть вторым Сталиным, а стал вторым киркоровым
Источник:фейсбук Сергея Марченко
Письмо Пугачевой не убивает россию, но ставит ей диагноз: россия уже готова к протестам. Пугачева стала суперзвездой россии, потому что лучше всех понимала свою аудиторию.
Война на истощение в разгаре
московиты начинают понимать, что проигрывают эту войну, и не имеют большого желания тонуть вместе с путиным.
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Почему это важно для нас? Потому что эта война – на истощение. Она закончится, когда московиты потеряют способность воевать.
Цугцванг для путина от Пугачевой
Письмо Пугачевой технологически идеально. Никакого лишнего слова, никакой истерики, никакого негатива, который размоет восприятие. Четко, по делу, задев чувственные струны: семью, патриотизм, благополучие, потери на войне.
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Пугачева написала это письмо очень вовремя и загнала путина в угол: любой ответ будет жалким. Это цугцванг. Хороших ходов у путина нет.
Меняющаяся и непредсказуемая судьба мамкиного диктатора: путин хотел быть вторым Сталиным, а стал вторым киркоровым.
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