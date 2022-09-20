Письмо Пугачевой не убивает россию, но ставит ей диагноз: россия уже готова к протестам. Пугачева стала суперзвездой россии, потому что лучше всех понимала свою аудиторию.

Война на истощение в разгаре

московиты начинают понимать, что проигрывают эту войну, и не имеют большого желания тонуть вместе с путиным.

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Почему это важно для нас? Потому что эта война – на истощение. Она закончится, когда московиты потеряют способность воевать.

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Цугцванг для путина от Пугачевой

Письмо Пугачевой технологически идеально. Никакого лишнего слова, никакой истерики, никакого негатива, который размоет восприятие. Четко, по делу, задев чувственные струны: семью, патриотизм, благополучие, потери на войне.

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Пугачева написала это письмо очень вовремя и загнала путина в угол: любой ответ будет жалким. Это цугцванг. Хороших ходов у путина нет.

Меняющаяся и непредсказуемая судьба мамкиного диктатора: путин хотел быть вторым Сталиным, а стал вторым киркоровым.

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