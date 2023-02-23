Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, многие в России ожидали от выступления главы Кремля острых и решительных заявлений.

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Террорист Игорь Стрелков и пропагандистка Маргарита Симоньян в соцсетях даже поделились своим разочарованием от речи Путина. В частности, Симоньян интересовалась, будут ли какие-либо ограничения в отношении тех россиян, которые сбежали за границу от мобилизации. А когда не услышала ничего радикального, отметила, что у нее "очень терпеливый начальник".

"Путин пискнул, кашлянул и сдулся"

Как отметил Яковенко, часть российского общества ожидала, что Путин объявит какие-то важные вещи, например:

войну с Украиной;

мобилизацию в России;

разрыв дипломатических отношений со всеми.

"Все думали, что Путин сейчас выйдет и как зарычит. А он что-то пискнул, потом кашлянул, а дальше тихонько сдулся. Он не сделал ничего. Было такое впечатление, что Путин не понял, куда он пришел и о чем он говорит", – сказал журналист.

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Диктатор не говорил о проблемах России

По словам Яковенко, все, о чем говорил Путин, не имело никакого отношения к происходящему в стране и мире. Ведь у России большие неприятности.

Россия проигрывает в войне.

Через год так называемой "военной спецоперации" в Украине Россия не достигла никаких результатов и целей. Кремль уничтожил огромное количество своих граждан. Страна-агрессор потеряла убитыми более 100 тысяч россиян.

Экономика России находится в очень сложном состоянии. А в будущем нет никаких перспектив, только полная изоляция.

Яковенко подчеркнул, что российский диктатор должен был ответить на эти вызовы.

"Путин мог бы по-сталински заявить, мол, "Украина на нас нападает" или "Байден летит нас бомбить". Что-то такое нужно было бы сказать. И тогда "вставай, страна огромная", мобилизация, экономика переводится на военные рельсы", – сказал журналист.

У Путина "все идет по плану"

Однако российский диктатор никак не затронул критические для России вопросы. Вместо этого говорил о надоях и посевах. По словам журналиста, выступление Путина напоминало поздние речи генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, у которого тоже "все шло по плану".

Этот "Титаник" уже тонет, а капитан спокойно выступает на своем мостике,

– отметил Яковенко.

Владимир Путин обошел своим вниманием и происходящее на фронте в Украине. Глава Кремля повторял банальные тезисы типа "Это не мы начали войну, мы хотим ее остановить".

"Путин ничего не сказал о происходящем на поле боя. Вероятно, никаких проблем на фронте у него нет. Тоже, мол, все идет по плану", – сказал Яковенко.

Однако, по словам журналиста, какой именно у Путина "план", неизвестно.

"Важные" темы для россиян

В то же время Владимир Путин поднял две очень "важные" для россиян темы.

Во-первых, диктатор был очень озабочен тем, что англиканская церковь хочет посмотреть традицию обращаться к Богу как к мужчине. Глава Кремля возмущался, что предлагают использовать гендерно-нейтральные формы обращения.

Во-вторых, Путин совершил еще одно историческое "открытие". Ранее он заявлял о том, что Украину создал Владимир Ленин. Однако теперь, по версии Путина, Украину основали в XIX веке "австрийцы и венгры вместе с поляками".

Российский оппозиционный журналист иронически отметил, что это как раз те две важные проблемы, которые требуют немедленной реакции федерального собрания России.

Сложная задача для информационной обслуги Путина

После выступления диктатора российские пропагандисты выкручивались, как могли, чтобы в так называемых СМИ речь Путина выглядела мощной. А некоторые даже перестарались. В частности, пропагандист Евгений Попов – муж Ольги Скабеевой – заявил, что "впервые россияне услышали детальный план для России".

Сталин бы его за такие слова расстрелял. Потому что это серьезное обвинение. Со слов Попова получается, что 23 года Путин управлял страной без плана, и только сейчас, на 24 году у власти, этот план у него появился,

– отметил Яковенко.

Журналист добавил, что, где Попов увидел в речи Путина хоть какой-то план, известно только одному пропагандисту.

В общем, выступление Путина стало трудной задачей для информационной обслуги диктатора.

"Теперь они должны пережевывать все, что сказал Путин, и выдавать за какие-то гениальные открытия. А пережевывать пустоту – довольно тяжело", – подчеркнул Яковенко.

Выступления Путина: коротко