Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, багато хто у Росії очікував від виступу очільника Кремля гострих і рішучих заяв.

Дивіться також Російська еліта ненавидить "царя": Путін усім показав, що йому вже нічого сказати

Терорист Ігор Стрєлков та пропагандистка Маргаріта Сімоньян у соцмережах навіть поділилися своїм розчаруванням від промови Путіна. Зокрема, Сімоньян цікавилася, чи будуть якісь обмеження щодо тих росіян, які втекли за кордон від мобілізації. А коли не почула нічого радикального, зауважила, що у неї "дуже терплячий начальник".

"Путін пискнув, кашлянув і здувся"

Як зазначив Яковенко, частина російського суспільства очікувала, що Путін оголосить якісь важливі речі, наприклад:

війну з Україною;

мобілізацію в Росії;

розрив дипломатичних відносин зі всіма.

"Всі думали, що Путін зараз вийде і як загарчить. А він щось пискнув, потім кашлянув, а далі тихенько здувся. Він не зробив нічого. Було таке враження, що Путін не зрозумів, куди він прийшов і про що він говорить", – сказав журналіст.

Стрім Катерини Соляр та Ігоря Яковенка: дивіться повне відео

Диктатор не говорив про проблеми Росії

За словами Яковенка, все, про що говорив Путін, не мало ніякого стосунку до того, що відбувається в країні та світі. Адже у Росії великі неприємності.

Росія програє у війні.

За рік так званої "військової спецоперації" в Україні Росія не досягла ніяких результатів і цілей. Натомість Кремль знищив величезну кількість своїх громадян. Країна-агресорка втратила вбитими понад 100 тисяч росіян.

Економіка Росії перебуває у вкрай складному стані. А у майбутньому немає ніяких перспектив, лише повна ізоляція.

Яковенко наголосив, що російський диктатор мав би відповісти на ці виклики.

"Путін міг би по-сталінськи заявити, мовляв, "Україна на нас нападає" або "Байден летить нас бомбити". Щось таке потрібно було б сказати. І тоді "вставай, страна огромная", мобілізація, економіка переводиться на військові рейки", – сказав журналіст.

У Путіна "все йде за планом"

Однак російський диктатор ніяк не торкнувся критичних для Росії питань. Натомість говорив про надої та посіви. За словами журналіста, виступ Путіна нагадував пізні промови генсека ЦК КПРС Лєоніда Брєжнєва, у якого теж "все йшло за планом".

Цей "Титанік" вже йде на дно, а капітан спокійно виступає на своєму містку,

– зауважив Яковенко.

Владімір Путін оминув своєю увагою і те, що відбувається на фронті в Україні. Очільник Кремля повторював банальні тези на кшталт "Це не ми почали війну, ми хочемо її зупинити".

"Путін нічого не сказав про те, що відбувається на полі бою. Ймовірно, ніяких проблем на фронті у нього немає. Теж, мовляв, все йде за планом", – сказав Яковенко.

Однак, за словами журналіста, який саме у Путіна "план", невідомо.

"Важливі" теми для росіян

Натомість Владімір Путін підняв 2 дуже "важливі" для росіян теми.

По-перше, диктатор був дуже стурбований тим, що англіканська церква хоче переглянути традицію звертатися до Бога як до чоловіка. Очільник Кремля обурювався, що пропонують використовувати гендерно-нейтральні форми звернення.

По-друге, Путін зробив ще одне історичне "відкриття". Раніше він заявляв про те, що Україну створив Владімір Ленін. Однак тепер, за версією Путіна, Україну заснували у XIX столітті "австрійці та угорці разом з поляками".

Російський опозиційний журналіст іронічно зауважив, що це – якраз ті 2 важливі проблеми, які вимагають негайної реакції федеральних зборів Росії.

Складне завдання для інформаційної обслуги Путіна

Після виступу диктатора російські пропагандисти викручувалися, як могли, аби у так званих ЗМІ промова Путіна виглядала потужною. А дехто навіть перестарався. Зокрема, пропагандист Євгеній Попов – чоловік Ольги Скабєєвої – заявив, що "вперше росіяни почули детальний план для Росії".

Сталін би його за такі слова розстріляв. Тому що це серйозне звинувачення. Зі слів Попова, виходить, що 23 роки Путін керував країною без плану, і тільки зараз, на 24 році при владі, цей план у нього з'явився,

– зазначив Яковенко.

Журналіст додав, що де Попов побачив у промові Путіна хоч якийсь план, відомо тільки одному пропагандисту.

Загалом виступ Путіна став важким завданням для інформаційної обслуги диктатора.

"Тепер вони мають пережовувати все, що сказав Путін, і видавати за якісь геніальні відкриття. А пережовувати порожнечу – доволі важко", – наголосив Яковенко.

Виступи Путіна: коротко