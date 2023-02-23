Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він додав, карта російського диктатора бита і Путін вичерпав себе до дна своєю промовою.

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"Раніше в ефірі 24 Каналу я робив прогноз: нічого не буде. Забудьте про цю промову. Щось може бути після, наприклад ракетно-бомбовий удар. Це все, на що зараз здатний Путін", – відзначив опозиціонер.

Яка ймовірність повторного наступу

Звісно, ключові тезиси у промові Путіна мали б стосуватися "СВО", як він називає війну в Україні. Утім, і тут Владіміру сказати було нічого.

"Наступів не буде. Тому що немає у нього сухопутних сил для цього. Звісно, може ще знищити мільйони людей, погнавши на бійню. Але це вже росіяни нехай вирішують: готові вони, як барани, гинути заради божевільних задумів корумпованої влади", – підкреслив Гудков.

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Не промова, а виїдене яйце

Хоч і сказати Владіміру Путіну було нічого, до народу він мав таки вийти. Тому, аби заповнити вакуумні паузи, російський президент звітував про якісь поточні господарські справи в середині країни і, звісно, сипав пропагандистськими гаслами запаленого мозку.

Його промова була порожня, як виїдене яйце. Бездарна і безглузда. Я так розумію, що вона справила спустошливе враження на політичну еліту. Ви ж самі бачили ці кам’яні морди,

– справедливо наголосив політик.

Еліти ненавидять Путіна

Кам’яні морди уже відверто ненавидять Путіна, наголошував Гудков. Мовиться не про перше коло, яке їсть з руки царя, а наступних, які ще вчора дуже добре себе почували, а сьогодні – вигнанці. Утім, "горємишним" нікуди діватися з підводного човна.

"Коли ти намагаєшся відчинити люк підводного човна, розумієш, що з тобою може статися. Тебе вб’ють раніше, ніж ти його потопиш. Діватися їм (еліті – 24 Канал) нікуди. Тому ненависть у них палає. Вони розуміють, що їм досьорбувати гівняну кашу до самісінького дна", – резюмував Геннадій Гудков.

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