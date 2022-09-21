Частичная мобилизация, ядерный шантаж и поддержка референдумов: что путин наговорил в обращении

Президент россии владимир путин снял для своего населения очередное циничное обращение. В нем он озвучил не только частичную мобилизацию, но и сделал акцент на ядерном шантаже и поддержке псевдореферендумов.

Президент россии Владимир путин снял очередное циничное обращение. Его ожидал весь мир 20 сентября, но опубликовал ролик диктатор из кремля только на следующее утро. 24 канал собрал основные положения.

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В россии – частичная мобилизация

По словам путина, с сегодняшнего дня – 21 сентября – в россии запустили частичную мобилизацию. Диктатор убеждает свое население, что на службу отправят только тех, кто:

находится в запасе и тех, кто проходил службу;

имеет определенные военно-учетные специальности;

также имеет военный опыт.

Путин заверил, что набранные на службу будут сначала проходить военную подготовку. Мол, только после этого их отправят в воинскую часть. А оттуда, сами понимаем – на фронт.

В России объявили частичную мобилизацию: видео

Диктатор также отдал немедленный приказ правительству. Он предполагает незамедлительно закрыть все вопросы оборонных предприятий, связанные с материальным, ресурсным и финансовым обеспечением. Это свидетельствует о том, что россияне будут еще больше внимания уделять изготовлению вооружения и ремонту той техники, которую повредили на войне против Украины.

Путин поддержал псевдореферендумы

По словам диктатора из кремля, он получил просьбу о проведении "волеизъявления". Мол, жители временно оккупированных территорий стремятся присоединиться к россии.

Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов,

– подчеркнул он.

Этими словами путин подтвердил, что планирует приложить усилия, чтобы поддержать псевдореферендумы. Враг вскоре может аннексировать захваченные территории, чтобы иметь возможность без нарушения законов отправлять туда призывников.

Не обошлось без циничных заявлений о репрессиях на территории Украины. По словам путина, их в нашем государстве усилили. Соответствующий месседж он озвучил для своего населения, чтобы мотивировать его умирать на "спецоперации", а также поддерживать аннексию.

Диктатор уверял свое население, которое страдает от тирании, что, мол, в Украине процветает запугивание, террор и насилие. Мол, они уже приобрели "страшные варварские формы". Поэтому он еще раз подтолкнул к "спасению русскоязычного населения".

Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей в жертву палачу, не можем не откликнуться на их стремление самим определять свое будущее,

– добавил путин.

Обвинил Запад в стремлении уничтожить россию

Не обошлось и без упоминания Запада. Мол, его основной целью сейчас является ослабление, разобщение, а также уничтожение россии. Как отметил путин, цивилизованный мир кичится тем, что смог в 1991 году расколоть СССР. Поэтому теперь есть шансы разделить россию на множество областей, которые будут враждовать между собой.

Заметим, что диктатор отлично справляется без вмешательства Запада. В течение 7 месяцев полномасштабной войны можно увидеть "равенство" среди населения страны-агрессора. Пока буря тысячами погибали на войне, москвичи и петербуржцы отсиживались.

Диктатор упомянул об успехах в псевдореспубликах

Путин, как ценитель фразы "Кто обзывается – сам так называется", решил рассказать о пушечном мясе. Но в этом контексте он упомянул не российских солдат, а украинских. Более того, он целый наш народ назвал так.

В то же время объяснил важность крупномасштабного наступления на Донбассе. Мол, оно было неизбежно. И именно поэтому россия приняла решение провести упреждающую "спецоперацию".

По словам путина, "ЛНР" удалось практически полностью очистить от неонацистов. Напомним, что еще в июле шойгу этим хвастался. Но у деда плохо с памятью, поэтому он только сейчас смог похвастаться этим. В то же время он заметил, что в "ДНР" ведутся бои. Там, по словам путина, ВСУ создали глубокую линию укреплений. Поэтому российским бойцам не удается продвинуться.

В то же время он призвал минобороны определить правовой статус добровольцев, а также боевиков из "ЛНР" и "ДНР". Мол, они должны иметь те же права, что и кадровые военные. В частности медицинское обеспечение и социальные гарантии.

Заметим, что ранее оккупанты жаловались на то, что им после отступления с фронта не оказывали медицинскую помощь в госпиталях россии. А это связано с тем, что ни добровольцы, ни бойцы "л/днр" не были частью регулярного войска страны-агрессора.

В кремле угрожают ядерным оружием

Диктатор не был бы собой, если бы не пробовал шантажировать весь мир. Мол, россия, если целостности ее территории будет что-то угрожать, будет использовать все имеющиеся у нее средства. И это, убеждает путин, – не блеф. Заметим, что накануне подобное заявление озвучил дмитрий медведев.

Роза ветров может развернуться в их сторону,

– отметил путин.

Таким образом, диктатор подчеркнул, что однозначно готов использовать ядерное оружие. Это, собственно, тот самый козырь в рукаве кремля, которым враг постоянно кичится перед всем миром.

Напомним, что все ожидали речь путина в связи с заявлениями о максимально скором проведении "референдумов". Кратко пройдемся по последним упоминаниям, касающимся "волеизъявления" жителей оккупированных территорий.

Оккупанты готовят "референдумы"

Напомним, что российские захватчики планируют провести псевдореферендумы на оккупированных территориях.

Накануне гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что так называемая "администрация" приняла решение о проведении "референдума". Согласно ему регион войдет в состав россии. Само "волеизъявление" состоится с 23 по 27 сентября.

Коллаборанты из Запорожья и Донбасса тоже заявляют, что у них "все готово" к проведению голосования.

В то же время власти Украины подчеркивают, что эти выпады – асимметричный ответ на контрнаступление. Сам же "референдум", подчеркивают, – фиктивный. И его результаты никак не отразятся на деоккупации.

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