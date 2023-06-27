Такое четкое и достаточно меткое резюме 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Он объяснил главную проблему Путина.

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Не "историческая" речь

В своем обращении Путин заявил о "сплоченности", которую якобы проявили россияне и меры, которые сразу приняли, чтобы нейтрализовать угрозу. Этот набор рандомных фраз ни о чем очень расстроил потенциальную аудиторию.

Я думаю, цель речи – подтвердить, что российская империя окончательно умерла. И умирает настолько смешно, что в антиутопиях не могли придумать,

– отметил политолог.

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Более того – после одного провального выступления Путин решил еще раз "зайти в одну и ту же реку", но теперь помпезно. 27 июня кремлевский диктатор выступил перед силовиками, которые якобы "встали на пути смуты".

"Заявление не имеет смысла – о чем оно? Когда они сегодня начали вознаграждать тех, кто "защитил" их от этого – это просто мрак. Проблема Путина в том, что даже россияне большинство не верят в фантасмагорию и ярые ватники уже понимают, что перед ними не мачо, а чмо", – резюмировал Загородний.

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