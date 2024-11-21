Очередные угрозы Путина: в обращении он заявил, что Россия готова ко всему

Путин обратился к россиянам после удара баллистической ракетой по Днепру. Среди прочего российский лидер заверил, что Россия "готова к любому развитию событий".

Испытания системы "Орешник" по Днепру, по словам Путина, было ответом России на "агрессивные действия" стран НАТО в отношении нее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Очередные ядерные угрозы Путина

По словам российского диктатора, Россия нанесла удар по Южмашу в Днепре системой "Орешник". Это якобы гиперзвуковая ракета, которая была без ядерного боезаряда.

Россия, по словам Путина, готова к любому развитию событий.

Путин предупредил тех, кто сомневается в том, что Россия готова к любому развитию событий: напрасно,

– говорится в сообщениях российских проправительственных СМИ.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин обратился к гражданам страны-агрессора с экстренным обращением. Главные заявления касаются войны в Украине, в частности недавнего удара по Днепру баллистической ракетой, которую он назвал новейшей разработкой "Орешник".