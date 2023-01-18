Все решается в трех точках, – Яковенко о бессмысленности обращения Путина
Владимир Путин 18 января провел очередное обращение. Кремлевский диктатор может говорить все, что угодно, но у него нет никаких ресурсов, чтобы что-то изменить в этой войне.
Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его мнению, судьба войны разрешается в трех других местах.
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"Я думаю, что заявления Путина – это не хорошо и не плохо, это никак. Но то, что говорит Путин – это информационный повод, мы должны реагировать, это наша журналистская судьба. Это как датчик движения", – считает Игорь Яковенко.
Три точки воздействия
По словам журналиста, судьба будущего решается в трех местах. Первое – это Киев, второе – Экономический форум в Давосе, где Владимир Зеленский и его команда организуют "план Маршалла" для восстановления Украины после войны.
И самая главная точка – "Рамштайн", где будут приниматься решения о новом этапе обеспечения Украины современным натовским вооружением,
– уверен оппозиционер.
По мнению Яковенко, это те места, где что-то действительно решается, к которым нужно присматриваться и от которых есть смысл ждать решительных перемен.
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Глупые идеи Путина
"А что касается Путина, он еще раз сказал о Степане Бандере, что есть какие-то нацисты в Украине, поэтому они были обязаны напасть. Весь тот бред, который он говорит уже год. В этом нет никакого значения", – пояснил оппозиционный журналист.
Игорь Яковенко считает, что озвученная Шойгу идея начать реформы армии во время войны странная. Это все равно, что начать переодеваться во время потасовки.
Идет боксерский поединок, а человек нагибается и пытается сменить обувь, не прекращая боя. Что произойдет в этом случае, можно только догадываться,
– пошутил журналист.
По его словам, заявления Шойгу, о том, что российская армия в будущем составит 1,5 миллиона человек, также не имеют никакого значения.
Планы Путина по войне в Украине
- Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что Путин готовится к затяжной войне Это указывают на мобилизацию и наращивание темпов производства оружия.
- По мнению политолога Александра Антонюка, если Путин почувствует слабость среди европейских или американских партнеров Украины, то для него это будет сигнал усиливать ставки и эскалацию. Но России будет тяжело противостоять всему Западу.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не остановится только на попытках захватить Украину Ее цель – война в Восточной Европе.