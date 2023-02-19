Такое мнение 24 Каналу выразил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. По его словам, во время своего выступления перед федеральным собранием российский диктатор не будет объявлять радикальных вещей.

Смотрите также Зеленская призналась, что бы сказала Путину при встрече: "Единственный месседж"

Пономарев рассказал, что в окружении Путина есть часть людей, которые пытаются повлиять на диктатора и побудить его к радикальным действиям в войне против Украины.

Однако, по мнению экс-депутата Госдумы, глава Кремля не решится на такие шаги.

"Путин – очень осторожный человек. Он настоящий консерватор, поэтому ничего радикального он не сделает. Он не хочет провоцировать американцев", – сказал Пономарев.

Что будет говорить Путин федеральному собранию

Бывший депутат Госдумы считает, что в речи Путина 21 февраля не будет ничего особо нового. В частности, диктатор и дальше будет:

шантажировать Запад;

постарается запугать западные страны;

попытается расколоть единство западного мира.

Илья Пономарев предположил, каким будет выступление Путина 21 февраля: смотрите видео

Главная задача Путина

Однако, по мнению Пономарева, никаких решительных заявлений от Путина мы не услышим, поскольку сейчас у диктатора немного другие задачи.

Сейчас его главная цель – объединять российское общество, вдохновлять его и убеждать, что победа в войне уже не за горами,

– отметил экс-депутат.

Он добавил, что именно с этой целью кремлевский диктатор организует большой концерт на стадионе "Лужники", который пройдет 22 февраля.

Обращение Путина 21 февраля: чего ждать