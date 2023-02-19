Таку думку 24 Каналу висловив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. За його словами, під час свого виступу перед федеральними зборами російський диктатор не оголошуватиме радикальних речей.

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Пономарьов розповів, що в оточенні Путіна є частина людей, які намагаються вплинути на диктатора та спонукати його до радикальних дій у війні проти України.

Однак, на думку ексдепутата Держдуми, очільник Кремля не зважиться на такі кроки.

"Путін – дуже обережна людина. Він справжній консерватор, тому нічого радикального він не зробить. Він не хоче провокувати американців", – сказав Пономарьов.

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Колишній депутат Держдуми вважає, що у промові Путіна 21 лютого не буде нічого особливо нового. Зокрема, диктатор і далі буде:

шантажувати Захід;

намагатиметься залякати західні країни;

спробує розколоти єдність західного світу.

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Головне завдання Путіна

Однак, на думку Пономарьова, ніяких рішучих заяв від Путіна ми не почуємо, оскільки зараз у диктатора – трохи інші завдання.

Зараз його головна мета – об'єднувати російське суспільство, надихати його і переконувати, що перемога у війні вже не за горами,

– зазначив ексдепутат.

Він додав, що саме з цією метою кремлівський диктатор організовує великий концерт на стадіоні "Лужники", який відбудеться 22 лютого.

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