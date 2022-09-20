Застрял в бункере: сеть взорвалась мемами о выступлении путина, которое так и не произошло

Кремлевский диктатор владимир путин запланировал обращение к россиянам вечером 20 сентября. Однако даже на него он опоздал, а позже обращение вообще было отменено.

Из-за этого сеть взорвалась мемами – украинцы начали публиковать собственные версии того, почему путин опаздывает на первое, со времени начала полномасштабного вторжения, обращение к россиянам. 24 канал собрал для вас самые лучшие мемы из сети.

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Почему путин опаздывает: версии сети

Выступление путина должно было начаться в 20:00 по киевскому времени. Затем его перенесли на 21:00. Однако и спустя еще час кремлевский диктатор так и не вышел. Украинцы в соцсетях нашли этому объяснение.



Лучшая версия опоздания путина / Скриншот



Интересно, а сколько он учил билеты перед речью о признании боевиков? / Скриншот



И такое бывает / Скриншот



И снова путин просто завидует / Скриншот



Может, и сердце такой радости не выдержало? / Скриншот



Россияне, добро пожаловать обратно в ссср / Скриншот

Если уж упомянули о главном страхе россиян в виде балета, то в "Первой частной мемарне" уже визуализировали то, что ожидает россиян.

Привет россиянам из августа 1991 года: смотрите видео



...смотря на поражения оккупантов / Скриншот



Но доставки с левого берега к бункеру нет / Скриншот



РосСМИ впервые не соврали? / Скриншот



Еще одна порция хороших новостей / Скриншот



Беда вот, что колесо не работает / Скриншот



Теперь все понятно / Скриншот

Очевидно, обращения путина сегодня вообще не будет – пропагандисты удалили анонс. Даже маргарита симоньян подтвердила, что его не будет и написала "идите спать".



Очень содержательные слова / Скриншот

На самом деле обращение было. Просто оно было столь коротким, что никто даже не заметил.

Как выглядело обращение путина: смотрите видео

Но почему путин так и не вышел

Журналист Доминик Джонсон отметил, что анонсированным обращением кремль отвлек внимание всего мира от Генассамблеи ООН, поскольку многие люди действительно ожидали выхода диктатора.

Такой ход Джонсон назвал троллингом самого высокого уровня, с учетом того, что путина не пустили на заседание Генассамблеи.

Тем временем с обращением выступил главарь боевиков в Донецкой области: смотрите видео