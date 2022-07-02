Ситуация на фронте остается сложной. Враг не жалеет боеприпасов и живой силы для достижения своих целей, но ВСУ героически и эффективно противодействуют врагу.
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Зеленский о ситуации на фронте
Как рассказал Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам, оккупанты продолжили бить ракетами по мирным украинским городам. Всего в течение суток зафиксировали прилет 12 вражеских ракет, продолжаются и авиационные удары.
Жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта на Донбассе, эпицентр, конечно, в городах Луганской области. Усиливается враждебная активность в Харьковской области. Удалось выгнать оккупантов из Ивановки Херсонской области, продолжаем давить на Юге нашего государства,
– рассказал Зеленский.
Он призвал жителей всех городов помнить о войне и не расслабляться. Россияне готовы атаковать мирное население в любой точке Украины.
Кроме того, армия и волонтеры нуждаются в поддержке, активную работу нужно проводить и с иностранцами, чтобы внимание к Украине не исчезало.
"Главное, как бы сложно не было нам сегодня, должны помнить о том что будет завтра, и что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу. Каждый и каждая должны делать для этого абсолютно все, что возможно", – добавил президент.
Война России с Украиной: последние события
- Нашим героям удается медленно, но уверенно продвигаться к Херсону. Воины ВСУ сумели выбить врага из населенного пункта Ивановка Херсонской области.
- Российские оккупанты бросают на штурмовые действия на Востоке много живой силы, но могут иметь огромные проблемы с резервами. Сформировать новые батальоны врагу не удается, поэтому огромные потери и низкий моральный дух россиян скоро будут проявляться.
- Белорусский диктатор решил удивить мир новым абсурдным заявлением. По его словам, Украина запустила ракеты по Беларуси, но благодаря ПВО ни одна из них не попала в цель. Также самопровозглашенный белорусский диктатор традиционно угрожал Западу и лгал насчет войны с Украиной.
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