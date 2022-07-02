Ситуация на фронте остается сложной. Враг не жалеет боеприпасов и живой силы для достижения своих целей, но ВСУ героически и эффективно противодействуют врагу.

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Зеленский о ситуации на фронте

Как рассказал Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам, оккупанты продолжили бить ракетами по мирным украинским городам. Всего в течение суток зафиксировали прилет 12 вражеских ракет, продолжаются и авиационные удары.

Жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта на Донбассе, эпицентр, конечно, в городах Луганской области. Усиливается враждебная активность в Харьковской области. Удалось выгнать оккупантов из Ивановки Херсонской области, продолжаем давить на Юге нашего государства,

– рассказал Зеленский.

Он призвал жителей всех городов помнить о войне и не расслабляться. Россияне готовы атаковать мирное население в любой точке Украины.

Кроме того, армия и волонтеры нуждаются в поддержке, активную работу нужно проводить и с иностранцами, чтобы внимание к Украине не исчезало.

"Главное, как бы сложно не было нам сегодня, должны помнить о том что будет завтра, и что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу. Каждый и каждая должны делать для этого абсолютно все, что возможно", – добавил президент.

Война России с Украиной: последние события

Нашим героям удается медленно, но уверенно продвигаться к Херсону. Воины ВСУ сумели выбить врага из населенного пункта Ивановка Херсонской области.

Российские оккупанты бросают на штурмовые действия на Востоке много живой силы, но могут иметь огромные проблемы с резервами. Сформировать новые батальоны врагу не удается, поэтому огромные потери и низкий моральный дух россиян скоро будут проявляться.

Белорусский диктатор решил удивить мир новым абсурдным заявлением. По его словам, Украина запустила ракеты по Беларуси, но благодаря ПВО ни одна из них не попала в цель. Также самопровозглашенный белорусский диктатор традиционно угрожал Западу и лгал насчет войны с Украиной.

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