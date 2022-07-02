Ситуація на фронті залишається складною. Ворог не шкодує боєприпасів та живої сили для досягнення своїх цілей, але ЗСУ героїчно та ефективно протидіють ворогу.

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Зеленський про ситуацію на фронті

Як розповів Зеленський у свому традиційному зверненні до українців, окупанти продовжили гатити ракетами по мирних українських містах. Загалом впродовж доби зафіксували приліт 12 ворожих ракет, продовжуються й авіаційні удари.

Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі, епіцентр, звичайно, у містах Луганської області. Посилюється ворожа активність на Харківщині. Вдалося вигнати окупантів з Іванівки Херсонської області, продовжуємо тиснути на Півдні нашої держави,

– розповів Зеленський.

Він закликав мешканців усіх міст пам'ятати про війну та не розслаблятися. Росіяни готові атакувати мирне населення у будь-якій точці України.

Окрім того, армія та волонтери потребують підтримки, активну роботу потрібно проводити й з іноземцями, щоб увага до України не зникала.

"Головне, як би складно не було нам сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра, і що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь. Кожен і кожна мають робити для цього абсолютно все, що можливо", – додав президент.

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Нашим героям вдається поволі, але впевнено просуватися до Херсона. Воїни ЗСУ зуміли вибити ворога з населеного пункту Іванівка, що у Херсонській області.

Російські окупанти кидають на штурмові дії на Сході багато живої сили, але можуть мати величезні проблеми з резервами. Сформувати нові батальйони ворогу не вдається, тому шалені втрати та низький моральний стан росіян скоро будуть даватися взнаки.

Білоруський диктатор вирішив здивувати світ новою абсурдною заявою. За його словами, Україна запустила ракети по Білорусі, але завдяки ППО жодна з них не влучила у ціль. Також самопроголошений білоруський диктатор традиційно погрожував Заходу та брехав щодо війни з Україною.

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