Ситуація на фронті залишається складною. Ворог не шкодує боєприпасів та живої сили для досягнення своїх цілей, але ЗСУ героїчно та ефективно протидіють ворогу.
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Зеленський про ситуацію на фронті
Як розповів Зеленський у свому традиційному зверненні до українців, окупанти продовжили гатити ракетами по мирних українських містах. Загалом впродовж доби зафіксували приліт 12 ворожих ракет, продовжуються й авіаційні удари.
Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі, епіцентр, звичайно, у містах Луганської області. Посилюється ворожа активність на Харківщині. Вдалося вигнати окупантів з Іванівки Херсонської області, продовжуємо тиснути на Півдні нашої держави,
– розповів Зеленський.
Він закликав мешканців усіх міст пам'ятати про війну та не розслаблятися. Росіяни готові атакувати мирне населення у будь-якій точці України.
Окрім того, армія та волонтери потребують підтримки, активну роботу потрібно проводити й з іноземцями, щоб увага до України не зникала.
"Головне, як би складно не було нам сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра, і що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь. Кожен і кожна мають робити для цього абсолютно все, що можливо", – додав президент.
Війна Росії з Україною: останні події
- Нашим героям вдається поволі, але впевнено просуватися до Херсона. Воїни ЗСУ зуміли вибити ворога з населеного пункту Іванівка, що у Херсонській області.
- Російські окупанти кидають на штурмові дії на Сході багато живої сили, але можуть мати величезні проблеми з резервами. Сформувати нові батальйони ворогу не вдається, тому шалені втрати та низький моральний стан росіян скоро будуть даватися взнаки.
- Білоруський диктатор вирішив здивувати світ новою абсурдною заявою. За його словами, Україна запустила ракети по Білорусі, але завдяки ППО жодна з них не влучила у ціль. Також самопроголошений білоруський диктатор традиційно погрожував Заходу та брехав щодо війни з Україною.
Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців на 129 день війни