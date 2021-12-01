Ежегодное обращение президента Зеленского к Верховной Раде: онлайн-трансляция

Владимир Зеленский 1 декабря пришел в Верховную Раду, чтобы выступить с президентским обращением перед парламентариями. В своем послании глава государства расскажет о внутреннем и внешнем положении Украины.

То, что говорит Зеленский народным депутатам в своем ежегодном обращении, смотрите в онлайн-трансляции из сессионного зала Верховной Рады.

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Президент обращается к парламенту

Владимир Зеленский пришел 1 декабря на заседание Верховной Рады. Он выступает перед нардепами с обращением, в котором рассказывает о внутреннем и внешнем положении Украины: ситуации на границах, развитии страны, борьбе с коронавирусом, социальной политике.

Обращение Владимира Зеленского к Верховной Раде: онлайн-трансляция

Напомним, такое послание главы государства к нардепам традиционно и ежегодно проводится в Украине еще с 1995 года.

Предварительное обращение Зеленского к Раде