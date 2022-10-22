Об этом во время своего вечернего обращения 22 октября рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против украинской инфраструктуры и гражданских может как-то затормозить активные действия ВСУ или создать какие-то трудности в обороне нашего государства.

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ВСУ ежедневно продвигаются вперед

Президент подчеркнул, что украинцы – объединенные и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне.

Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и ежедневно – я подчеркиваю: ежедневно продвигаются вперед. Неплохие результаты демонстрируют и наши Воздушные силы,

– добавил Зеленский.

Он отметил, что, конечно, у Украины еще нет технической способности сбивать 100% российских ракет и ударных дронов.

"Постепенно мы придем и к этому – с помощью наших партнеров, я уверен. Но уже сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем", – рассказал глава государства.

По его словам, только за первую половину суток 22 октября сбили:

20 ракет – "Калибров" и Х-101,

свыше 10 иранских "шахидов".

"В очередной раз хочу сегодня поблагодарить наших воинов – истребителей и зенитчиков воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр", а также мобильные огневые группы всех Сил обороны за спасенные жизни наших людей и сохраненную инфраструктуру Украины", – подытожил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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ВСУ сбивают 85% иранских дронов-камикадзе

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что за 2 последние недели украинские защитники сбили ориентировочно 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Это был вопрос времени. Мы это неоднократно отмечали,

– добавил спикер.

Он отметил, что бойцы ВСУ приобрели определенное понимание:

о том, как организовать взаимодействие и прикрытие на определенных участках,

какими силами и средствами осуществлять обнаружение и уничтожение вражеских дронов.

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