По дронам удалось достичь особых результатов, – Зеленский обратился к украинцам

Вечером 30 апреля Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Перед этим он поздравил пограничников с их профессиональным праздником и поблагодарил их за защиту нашей страны. Также большая часть речи была посвящена ситуации на фронте.

Во время вечернего обращения глава государства отдельно отметил некоторые подразделения ГПСУ и назвал имена воинов, которые проявили себя в боях в последние дни и недели.

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Зеленский поблагодарил пограничников

Президент от имени всех украинцев поблагодарил каждого воина Государственной пограничной службы Украины в их профессиональный день. Он отметил, что это тысячи храбрых людей, которые не только защищают нашу государственную границу, но и вместе со всеми Силами обороны и безопасности Украины сражаются на фронте.

Спасибо каждому солдату, сержанту, офицеру и генералу Государственной пограничной службы Украины, всем подразделениям, которые уничтожают оккупанта и оберегают наши общины в приграничье от российских террористов. Каждая уничтоженная российская ДРГ, каждый отраженный российский штурм – это приближение того дня, когда дойдет даже до сумасшедших в Кремле, что им не сломать Украину,

– сказал президент.

Он также особо отметил подразделения и воинов нашей ГПСУ, которые проявили себя в боях в последнее время:

Луганский пограничный отряд, бригада "Месть" и особенно сержант Антон Кириллов, старший сержант Василий Лускив и старший лейтенант Сергей Незговоров.

Донецкий пограничный отряд: солдаты Ярослав Федоренко и Денис Яблинский, старший солдат Олег Зимирский.

Юг Украины – воины Херсонского пограничного отряда: солдат Сергей Троценко, сержант Юрий Швец и старший сержант Антон Канивец.

Бердянский пограничный отряд, особенно сержант Дмитрий Мануилов и старший лейтенант Сергей Перетятко.

Воины пограничной службы из подразделений Морской охраны. А особенно, по словам президента, заслуживают благодарности матрос Артем Назаренко, старший матрос Валерий Луценко, главный старшина Юрий Петрик и лейтенант Антон Конученко.

Также Черниговский пограничный отряд, воины которого воюют на Новопавловском направлении. Особенно президент отметил солдата Анатолия Романченко, штаб-сержанта Константина Мельничука и главного сержанта Дениса Бортного.

Владимир Зеленский также сообщил, что накануне подписал несколько указов в отношении Государственной пограничной службы Украины и ее воинов.

В частности, президент отметил званием Героя Украины мастер-сержанта Олега Пришневского и подполковника Дмитрия Олексюка. Также он подписал указ о награждении государственными наградами – Крестом боевых заслуг, орденами 271 воина-пограничника.

Кроме этого, глава государства подписал закон Украины об увеличении штатной численности Государственной пограничной службы.

Это отличие государством вашей эффективности, воины, в защите Украины, нашей независимости, жизни наших людей. Действительно эффективные структуры в Силах обороны и безопасности Украины заслуживают наращивания и распространения их опыта в других элементах нашего войска,

– сказал президент.

30 апреля Зеленский провел ряд важных совещаний

Президент сообщил, что 30 апреля в течение суток провел много совещаний на военную тематику – по ситуации на фронте, наступательным действиям врага и действиям украинских сил. Был доклад главкома Александра Сырского и разговор с министром обороны Рустемом Умеровым.

Нам нужно существенное ускорение поставок, чтобы ощутимо усилить возможности наших воинов. На фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша, украинская, инициатива – наша ПВО, наша артиллерия, наши дроны. Частично мы это решаем благодаря нашему производству и каждому и каждой, кто помогает Силам обороны. Особых результатов удалось достичь по дронам – спасибо каждому и каждой, кто работает ради этого, кто производит дроны, кто тренирует операторов, поставляет все необходимое,

– заявил президент.

Он также поблагодарил партнеров, которые помогают нам укреплять позиции, и еще раз подчеркнул, что мы очень рассчитываем на оперативность поставок от США.

О ситуации с оружием президенту доложил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отчитался о переговорах по поставкам оружия и снарядов и реализации этих решений.

Президент добавил, что сейчас Украина готовится к первому Саммиту мира, а еще к фактическому открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые состоятся уже в июне.