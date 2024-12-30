Новогоднее обращение Владимира Зеленского: где и когда смотреть – список трансляций
Владимир Зеленский 31 декабря в последние минуты 2024 года традиционно обратится к украинцам по случаю Нового года. Обращение будут транслировать по украинским телеканалам и на официальных страницах президента Украины.
Стоит отметить, что это будет также и 1042-й день полномасштабной войны России против Украины. Когда и где можно посмотреть новогоднее обращение президента Владимира Зеленского – читайте в материале 24 Канала.
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Где посмотреть обращение Зеленского в Новый год
Украинские телеканалы будут транслировать новогоднее поздравление президента Зеленского 31 декабря в 23:40.
Обращение украинского главы покажут в эфире Национального телемарафона Единые новости и на каналах, принимающих в нем участие. Также видео будут транслировать в эфире ряд каналов.
Новогоднее обращение президента Украины можно будет увидеть в эфирах:
- Суспильного и региональных каналов Суспильного;
- 1+1 Украина;
- 2+2;
- НТН;
- Нового канала;
- Эспресо.
Также поздравление президента Зеленского с новым 2025 годом будет транслироваться через официальные аккаунты в социальных сетях:
- Ютуб-канал Офиса Президента;
- Фейсбук-страница Владимира Зеленского;
- Фейсбук-страница Офиса Президента;
- Телеграмм Владимира Зеленского
Новогоднее поздравление президента Украины в текстовом варианте можно будет также прочитать на сайте 24 Канала, а саму трансляцию посмотреть на ютубе 24 Канала, а также в телеграм-канале.