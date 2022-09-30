Заявка на вступление в НАТО, санкции и переговоры: главное из обращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский обратился к Украинцам после срочного заседания СНБО. Глава государства рассказал о принятых на заседании решениях.

Владимир Зеленский обратился к украинцам после заседания на фоне аннексии россией украинских территорий. 24 канал собрал для вас главные тезисы из обращения президента.

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Украина подает заявку на вступление в НАТО

Владимир Зеленский во время обращения отметил, что многие страны де-факто являются нашими союзниками, однако нужно сделать еще один шаг, чтобы стать союзниками де-юре. Для этого Украина подает заявку на вступление в НАТО по сокращенной процедуре. Зеленский подчеркнул, что в этом году Финляндия и Швеция совершенно оправданно начали свой путь в Альянс по сокращенной процедуре без ПДЧ. Поэтому Украина надеется на такой же шаг.

Мы де-факто союзники. Это уже достигнуто. Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу и защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке,

– подчеркнул президент.

После этого Владимир Зеленский вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписали заявку на вступление Украины в НАТО.

Переговоров с Путиным не будет

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина открыта для переговоров и прикладывала немало усилий для этого, однако кремлевский диктатор не идет на переговоры. Потому Зеленский заявил, что с Путиным проводить переговоры не будет.

Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России,

– заявил Зеленский.

Санкции против россиян

Зеленский сообщил, что СНБО одобрил санкции против значимых в России лиц, которые не нашли в себе мужества, чтобы выступить против войны.

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить на защиту человечности и международного права или так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов,

– подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства обратился к народным депутатам с просьбой поддержать на голосовании на следующей неделе законопроект о национализации всех российских активов.

Обращение Зеленского после заседания СНБО: смотрите видео