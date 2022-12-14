Президент в своем обращении напомнил, что "ничего легкого и простого нет". По его словам, каждый день и каждый метр даются очень тяжело.
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Украинские герои мужественно держат оборону
Зеленский сказал, что труднее всего обороняться там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле.
Глава государства отметил, что Россия уничтожает на Донбассе город за городом как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут.
Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов,
– сказал Зеленский.
Президент особо отметил бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады. Защитники мастерски и очень храбро разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
Кроме этого, глава государства упомянул также бойцов 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, воюющих на Кременском направлении – и, по его словам, очень результативно.
Успехи ВСУ на фронте: что известно
- Михаил Подоляк рассказал, что потери российских захватчиков в войне больше за обнародование Генштаба ВСУ. По его словам, цифра немного больше, уже более 100 тысяч.
- 12 декабря в Донецкой области "закобзонились" более 100 захватчиков. Такого результата достигли благодаря сотрудничеству украинского подполья и ВСУ. Точечным ударом наши военные уничтожили личный состав врага и военную технику.
- Операторы ССО испепелили враждебный расчет ПТРК. По россиянам ударили бойцы 3-го отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго. Атака завершилась для захватчиков потерями среди личного состава.