Президент в своем обращении напомнил, что "ничего легкого и простого нет". По его словам, каждый день и каждый метр даются очень тяжело.

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Украинские герои мужественно держат оборону

Зеленский сказал, что труднее всего обороняться там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле.

Глава государства отметил, что Россия уничтожает на Донбассе город за городом как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут.

Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов,

– сказал Зеленский.

Президент особо отметил бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады. Защитники мастерски и очень храбро разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Кроме этого, глава государства упомянул также бойцов 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, воюющих на Кременском направлении – и, по его словам, очень результативно.

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