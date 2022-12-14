Президент у своєму зверненні нагадав, що "нічого легкого й простого немає". За його словами, кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко.

До теми Спокою на передовій немає, – Зеленський звернувся до українців

Українські герої мужньо тримають оборону

Зеленський сказав, що найважче оборонятися там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися тільки голі руїни й воронки в землі.

Глава держави зазначив, що Росія знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут.

Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів,

– сказав Зеленський.

Президент окремо відзначив бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади. Захисники майстерно й дуже хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити.

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Крім цього, очільник держави згадав також бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, які воюють на Кремінському напрямку – і, за його словами, дуже результативно.

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