Новый план усиления Украины: Зеленский заслушал предложения по фронту

В Украине продолжается работа над внутренним Планом победы. Президент Украины уже заслушал некоторые предложения, касающиеся фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимир Зеленского.

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Работа над внутренним Планом

Так, Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 ноября сообщил, что в течение дня было много работы над пунктами плана внутреннего усиления нашего государства, нашего общества.

Сегодня были военные предложения – пункты по фронту. Наша стратегия и тактика действий,

– рассказал Зеленский.

По его словам, необходимо направить все ресурсы государства так, чтобы украинские задачи достигались.

Кроме этого Зеленский рассказал о длительном совещании с военным командованием и правительством.

"Этот фронтовой пункт плана плюс ОПК это действительно фундаментальные вещи, и от того, как будет это выписано, зависит все остальное в жизни нашего государства", – отметил Зеленский.

Как отмечает президент, четкая определенность путей достижения целей на фронте, а также значительное масштабирование собственного, украинского оборонно-промышленного комплекса с учетом имеющихся задач – это "то, в чем каждый шаг государства должен быть и будет просчитан".