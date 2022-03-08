Обращение Зеленского вызвало бурные аплодисменты в британском парламенте

Владимир Зеленский выступил перед Палатой общин Британии. Президент рассказал о том, что происходит в Украине после российского вторжения.

Перед тем, как Зеленский стал говорить, парламентарии стали и начали аплодировать. После того, как политик завершил свою речь, снова поднялись громкие аплодисменты, пишет 24 канал.

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О чем упоминал Зеленский

Обращение нашего президента было эмоциональным. Он подчеркнул, что украинцы не хотели войны и не начинали ее, но вынуждены защищать свою землю от российских захватчиков. Зеленский рассказал об ужасных зверствах, к которым прибегают оккупанты. В то же время объяснил, что даже несмотря на это наши граждане относятся хорошо к пленным, которых уже есть десятки, по-человечески.

Политик подчеркнул, что Россия отважилась стрелять по атомной электростанции – это видел весь мир. Он также рассказал, как украинцы без оружия бросаются на вражеские танки и спасают друг друга. "Мы осознали, что украинцы стали героями. Это – сотни тысяч людей, целые города – и дети, и взрослые", – отметил глава государства.

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Выступление Зеленского в британском парламенте прошло в формате видеосвязи. Весь зал поднялся на ноги после его речи, чтобы выразить поддержку и восхищение украинским народом. У многих политиков на одежде были сине-желтые ленты.

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