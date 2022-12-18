Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям, – обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский 18 декабря традиционно обратился к украинским. Он рассказал о заседании Ставки Главнокомандующего, а также анонсировал новый саммит, организуемый Украиной зимой.

На заседании подробно рассмотрели ситуацию в Луганской и Донецкой областях. Ключевое, по словам президента, это – Бахмутское направление. ВСУ держат город, хотя оккупанты его мощно обстреливают.

Кстати Зеленский лично занимается вопросом передачи Patriot.

Зеленский отметил, что в Запорожской и Херсонской области постепенно уменьшают потенциал оккупантов. "Минусуют" составы и логистику врага.

Приоритет Ставки – ПВО и граница

Так, глава государства подчеркнул, что противовоздушная оборона – постоянный приоритет Ставки. Он обратился к партнерам.

Помоги нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора,

– убежден Зеленский.

Это будет один из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии, поскольку тогда Россия поймет, что ее ракетный террор не работает.

Кроме того, на Ставке подробно обсудили ситуацию на границе с Белоруссией. Зеленский подчеркнул, что готовятся ко всем возможным оборонным сценариям.

"Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им так же не поможет, как и все другие больные идеи в этой войне против Украины и украинцев", – заверил президент.

Еще 3 миллиона украинцев имеют свет

Лидер рассказал и о новых результатах в возвращении света и тепла людям. В частности, еще 3 миллиона украинцев уже имеют электроэнергию. Вчера также свет вернули 6 миллионам человек. В большинстве городов нормализуется и работа транспорта.

Зеленский поблагодарил всех, кто в любую погоду и круглосуточно осуществляет ремонтные работы.

Эмоциональный финал чемпионата мира по футболу

Президент прокомментировал финал чемпионата мира по футболу, который, по его словам, был достаточно эмоционален. Он прибавил, когда людей объединяет футбол, их объединяет мир.

Самое плохое, что может случиться – это красная карточка, а не красная кнопка,

– подчеркнул политик.

Он заметил, что ФИФА и заблокировала обращение, которое подготовил Зеленский, для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал призыв.

Украина готовит специальный саммит

Зеленский рассказал, что Украина готовит этой зимой специальный саммит – ради мира. Он напомнил об украинской формуле мира. Это десять четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности. Она может вернуть свободу украинской земле, а также служить гарантиями свободы и безопасности другим народам.

Президент пригласил партнеров проявлять свое лидерство в гарантировании мира так же, как сейчас проявляется лидерство разных стран и разных государственных деятелей в защите свободы. Украина вместе с союзниками борется за демократический мир и глобальную ценность жизни. За все, что Россия пытается разрушить.

Это непросто, это тяжело, но я уверен: мы вытащим все вместе, и агрессия России терпит крах. И так, чтобы все другие потенциальные агрессоры мира не решались повторить то, что делает рашизм,

– сказал Зеленский.

В конце Зеленский поздравил еврейскую общину Украины и всех евреев мира с Ханукой. Он напомнил, что те, кого было меньше, победили тех, кого было больше. Так будет и в этот раз.

Смотрите больше – обращение Зеленского за 18 декабря: видео