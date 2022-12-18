На засіданні детально розглянули ситуацію на Луганщині та Донеччині. Ключове, за словами президента, це – Бахмутський напрямок. ЗСУ тримають місто, хоч окупанти його потужно обстрілюють.

До речі Зеленський особисто займається питанням передачі Patriot

Зеленський зазначив, що в Запорізькій та Херсонській області поступово зменшують потенціал окупантів. "Мінусують" склади та логістику ворога.

Пріоритет Ставки – ППО та кордон

Так, глава держави наголосив, що протиповітряна оборона– постійний пріоритет Ставки. Він звернувся до партнерів.

Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору,

– переконаний Зеленський.

Це буде один із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії, оскільки тоді Росія зрозуміє, що її ракетний терор не працює.

Крім того, на Ставці детально обговорили ситуацію на кордоні з Білоруссю. Зеленський наголосив, що готуються до всіх можливих оборонних сценаріїв.

"Хто б і до чого не схиляв Мінськ, це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї в цій війні проти України та українців", – запевнив президент.

Ще 3 мільйони українців мають світло

Лідер розповів і про нові результати в поверненні світла й тепла людям. Зокрема, ще 3 мільйони українців вже мають електроенергію. Вчора також світло повернули 6 мільйонам людей. У більшості міст нормалізується й робота транспорту.

Зеленський подякував всім, хто за будь-якої погоди й цілодобово здійснює ремонтні роботи.

Емоційний фінал чемпіонату світу з футболу

Президент прокоментував фінал чемпіонату світу з футболу, який, за його словами, був доволі емоційним. Він додав, коли людей о'єднує футбол, їх об'єднує мир.

Найгірше, що може трапитися, – це червона картка, а не червона кнопка,

– наголосив політик.

Він зауважив, хоч ФІФА й заблокувала звернення, яке підготував Зеленський, для показу на стадіоні перед фінальною грою в Катарі, але світ усе одно почув заклик.

Україна готує спеціальний саміт

Зеленський розповів, що Україна готує цієї зими спеціальний саміт – заради миру. Він нагадав про українську формулу миру. Це десять чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки. Вона може повернути свободу українській землі, а також слугувати гарантіями свободи й безпеки іншим народам.

Президент запросив партнерів проявляти своє лідерство в гарантуванні миру так само, як зараз проявляється лідерство різних країн і різних державних діячів у захисті свободи. Україна разом з союзниками бореться за демократичний світ та глобальну цінність життя. За все те, що Росія намагається зруйнувати.

Це непросто, це важко, але я впевнений: ми витягнемо всі разом, і агресія Росії зазнає краху. І так, щоб усі інші потенційні агресори світу не наважувалися повторити те, що робить рашизм,

– сказав Зеленський.

Насамкінець Зеленський привітав єврейську громаду України та всіх євреїв світу з Ханукою. Він нагадав, що ті, кого було менше, перемогли тих, кого було більше. Так буде й цього разу.

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