Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

Президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении, 20 марта, прокомментировал важнейшие события эпохи и ситуацию по распространению коронавируса в Украине.

Глава государства решил обращаться к украинским гражданам каждый вечер и сообщать актуальную информацию о ситуации с коронавирусом.

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В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом

Зеленский рассказал, что в Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. Мужчина уже здоров и 20 марта его должны выписать из больницы, он вернется домой.

По словам Зеленского, это самая приятная новость за последние дни и она свидетельствует, что все будет хорошо.

Экспресс-тесты НАН и помощь из Китая

Украинские ученые в короткие сроки смогли изготовить экспресс-тесты для выявления коронавируса Covid-2019. Первая партия уже поступила в Минздрав и вскоре поступит в больницы.

Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать,

– сказал Зеленский.

Кроме того, в ближайшие 48 часов ожидается прибытие в Украину из Китая:

10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые распределят по всем больницам Украины;

10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

миллион масок, которые поступят в аптеки

10 тысяч масок повышенной защиты для медиков и полиции;

400 тысяч экспресс-тестов;

10 тысяч литров дезинфицирующего вещества.

Полиция на страже коронавируса

Сейчас для противодействия распространения коронавируса привлечено более 15 тысяч полицейских. Среди прочего они будут контролировать, как перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют решения правительства.

В то же время, Зеленский надеется на сознание граждан и на то, что постоянный контроль полиции будет ненужным.

Задача для мэров и глав ОГА

Президент обратился к главам облгосадминистраций и мэрам крупных городов. Глава государства призвал их увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов.

По его мнению, это поможет соблюдать ограничения максимального количества пассажиров в 10 или 20 человек.

Он призвал каждого председателя облгосадминистрации и каждого мэра осознать свою персональную ответственность и эффективно решать транспортные проблемы в регионах.

Украинцы за рубежом

Украина за несколько последних дней вернула из-за рубежа более 50 тысяч граждан. Запланированы 42 авиарейса, которые должны доставить в Украину еще 8 тысяч граждан.

Зеленский также рассказал о своем разговоре с Джастином Трюдо и заметил: они договорились о взаимной эвакуации граждан своих стран.

С Венгрией и Польшей Украина, в свою очередь, договорилась о коридорах, которыми украинцы смогут вернуться домой. С Польшей, в частности, договорились о частичном восстановлении железнодорожного сообщения: из Перемышля 20 марта в Украине отправятся 5 поездов с 3 тысячами пассажиров.

Еще один поезд запланирован на 21 марта. Он должен вернуть украинцев из Литвы и Латвии.

Все приезжие пройдут обязательный медосмотр.

Спор с мамой

Зеленский рассказал о том, как звонил своей маме и убеждал ее оставаться дома. После длительных споров Зеленскому таки это удалось.

Я позвонил своей маме. Все эти дни я убеждал ее оставаться дома, а она не слушалась. Мол, лучше ее никто не выберет нужные продукты. В конце концов мне удалось ее убедить,

– рассказал Владимир Зеленский.

Он призвал и всех позвонить своим родителям, дедушкам и бабушкам, привезти им все необходимое или заказать им онлайн-доставку продуктов и лекарств.

"Научите их и самих заказывать онлайн-доставку. Сделайте все, чтобы минимизировать их выходы на улицу и контакты в магазинах, банках и на почте. Попросите их оставаться дома, не давайте, пожалуйста, вирусу шансов", – подчеркнул президент.

Свое обращение Зеленский так же традиционно закончил словами: "Дорогие украинцы, будьте здоровы! Желаю вам 36,6! Берегите себя и только так мы сохраним Украину".

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам:

Коронавирус в Украине: последние новости

По состоянию на вечер 19 марта в Украине 18 больных коронавирусом Covid-19. Из них три человека умерли, один вылечился.

12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.

С 16 марта границы закрыты для въезда иностранцев, а с 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.

С 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородные пассажирские перевозки.

Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.

Правительство приняло решение о выделении 70 миллионов гривен МВД. Эти деньги должны пойти на обеспечение его работников средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий по противодействию Covid-19.



Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала