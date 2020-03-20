14:10
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

      - Читати новину українською

      Президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении, 20 марта, прокомментировал важнейшие события эпохи и ситуацию по распространению коронавируса в Украине.

      Глава государства решил обращаться к украинским гражданам каждый вечер и сообщать актуальную информацию о ситуации с коронавирусом.

      Рекомендуем ознакомиться Новости про коронавирус 19 марта: в Ухане ни одного нового случая, Италия усиливает карантин

      В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом

      Зеленский рассказал, что в Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. Мужчина уже здоров и 20 марта его должны выписать из больницы, он вернется домой.

      По словам Зеленского, это самая приятная новость за последние дни и она свидетельствует, что все будет хорошо.

      Экспресс-тесты НАН и помощь из Китая

      Украинские ученые в короткие сроки смогли изготовить экспресс-тесты для выявления коронавируса Covid-2019. Первая партия уже поступила в Минздрав и вскоре поступит в больницы.

      Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать,
      – сказал Зеленский.

      Кроме того, в ближайшие 48 часов ожидается прибытие в Украину из Китая:

      • 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые распределят по всем больницам Украины;
      • 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
      • миллион масок, которые поступят в аптеки
      • 10 тысяч масок повышенной защиты для медиков и полиции;
      • 400 тысяч экспресс-тестов;
      • 10 тысяч литров дезинфицирующего вещества.

      Полиция на страже коронавируса

      Сейчас для противодействия распространения коронавируса привлечено более 15 тысяч полицейских. Среди прочего они будут контролировать, как перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют решения правительства.

      В то же время, Зеленский надеется на сознание граждан и на то, что постоянный контроль полиции будет ненужным.

      Задача для мэров и глав ОГА

      Президент обратился к главам облгосадминистраций и мэрам крупных городов. Глава государства призвал их увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов.

      По его мнению, это поможет соблюдать ограничения максимального количества пассажиров в 10 или 20 человек.

      Он призвал каждого председателя облгосадминистрации и каждого мэра осознать свою персональную ответственность и эффективно решать транспортные проблемы в регионах.

      Украинцы за рубежом

      Украина за несколько последних дней вернула из-за рубежа более 50 тысяч граждан. Запланированы 42 авиарейса, которые должны доставить в Украину еще 8 тысяч граждан.

      Зеленский также рассказал о своем разговоре с Джастином Трюдо и заметил: они договорились о взаимной эвакуации граждан своих стран.

      С Венгрией и Польшей Украина, в свою очередь, договорилась о коридорах, которыми украинцы смогут вернуться домой. С Польшей, в частности, договорились о частичном восстановлении железнодорожного сообщения: из Перемышля 20 марта в Украине отправятся 5 поездов с 3 тысячами пассажиров.

      Еще один поезд запланирован на 21 марта. Он должен вернуть украинцев из Литвы и Латвии.

      Все приезжие пройдут обязательный медосмотр.

      Спор с мамой

      Зеленский рассказал о том, как звонил своей маме и убеждал ее оставаться дома. После длительных споров Зеленскому таки это удалось.

      Я позвонил своей маме. Все эти дни я убеждал ее оставаться дома, а она не слушалась. Мол, лучше ее никто не выберет нужные продукты. В конце концов мне удалось ее убедить,
      – рассказал Владимир Зеленский.

      Он призвал и всех позвонить своим родителям, дедушкам и бабушкам, привезти им все необходимое или заказать им онлайн-доставку продуктов и лекарств.

      "Научите их и самих заказывать онлайн-доставку. Сделайте все, чтобы минимизировать их выходы на улицу и контакты в магазинах, банках и на почте. Попросите их оставаться дома, не давайте, пожалуйста, вирусу шансов", – подчеркнул президент.

      Свое обращение Зеленский так же традиционно закончил словами: "Дорогие украинцы, будьте здоровы! Желаю вам 36,6! Берегите себя и только так мы сохраним Украину".

      Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам:

       

      Коронавирус в Украине: последние новости

      • По состоянию на вечер 19 марта в Украине 18 больных коронавирусом Covid-19. Из них три человека умерли, один вылечился.
      • 12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.
      • С 16 марта границы закрыты для въезда иностранцев, а с 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • С 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородные пассажирские перевозки.
      • Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.
      • Правительство приняло решение о выделении 70 миллионов гривен МВД. Эти деньги должны пойти на обеспечение его работников средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий по противодействию Covid-19.

      карантин коронавірус
      Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

      Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ, Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости политики Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:05 Украина на карантине: вырастут ли тарифы на такси
      Світлана Попова
      сегодня , 12:15 Новости о коронавирусе 20 марта: Киев в шаге от чрезвычайной ситуации, выздоровел первый больной
      Соломія Ніколайчук
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      сегодня , 12:00 Судьба Украины решится в Минске
      Юрій Бутусов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук