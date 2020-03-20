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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Зеленський традиційно звернувся до українців через коронавірус: головне

      -
      Володимир Зеленський / Офіс Президента

      Президент Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні, 20 березня, прокоментував найважливіші події доби і ситуацію щодо поширення коронавірусу в Україні.

      Глава держави вирішив звертатись до українських громадян кожного вечора і повідомляти актуальну інформацію про ситуацію з коронавірусом.

      Радимо ознайомитись Новини про коронавірус 19 березня: в Ухані жодного нового випадку, Італія посилює карантин

      В Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом

      Зеленський розповів, що у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. Чоловік вже здоровий і 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому. 

      За словами Зеленського, це найприємніша новина за останні дні і вона свідчить, що все буде добре.

      Експрес-тести НАН та допомога з Китаю

      Українські вчені в короткі терміни змогли виготовити експрес-тести для виявлення коронавірусу Covid-2019. Перша партія вже надійшла до МОЗ та невдовзі поступить до лікарень.

      Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити,
      – сказав Зеленський.

      Окрім того, у найближчі 48 годин очікується прибуття в Україну з Китаю:

      • 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, що розподілять по всіх лікарнях України;
      • 10 апаратів штучної вентиляції легень;
      • мільйон масок, які надійдуть в аптеки;
      • 10 тисяч масок підвищеного захисту для медиків та поліції;
      • 400 тисяч експрес-тестів;
      • 10 тисяч літрів дезінфікуючої речовини.

      Новина доповнюється...

      Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців:

      Коронавірус в Україні: останні новини

      • Станом на ранок 20 березня в Україні – 26 хворих на коронавірус Covid-19. З них 3 людей померли, 1 людина одужала.
      • 12 березня Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
      • Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.
      • Від 16 березня кордони закриті для в'їзду іноземців, а від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.
      • З 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.
      • Уряд ухвалив рішення про виділення 70 мільйонів гривень МВС. Ці гроші мають піти на забезпечення його працівників засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії Covid-19.

      карантин коронавірус
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      Автор: Ірина Вихрущ, Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський
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