Зеленський традиційно звернувся до українців через коронавірус: головне
Президент Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні, 20 березня, прокоментував найважливіші події доби і ситуацію щодо поширення коронавірусу в Україні.
Глава держави вирішив звертатись до українських громадян кожного вечора і повідомляти актуальну інформацію про ситуацію з коронавірусом.
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В Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом
Зеленський розповів, що у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. Чоловік вже здоровий і 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому.
За словами Зеленського, це найприємніша новина за останні дні і вона свідчить, що все буде добре.
Експрес-тести НАН та допомога з Китаю
Українські вчені в короткі терміни змогли виготовити експрес-тести для виявлення коронавірусу Covid-2019. Перша партія вже надійшла до МОЗ та невдовзі поступить до лікарень.
Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити,
– сказав Зеленський.
Окрім того, у найближчі 48 годин очікується прибуття в Україну з Китаю:
- 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, що розподілять по всіх лікарнях України;
- 10 апаратів штучної вентиляції легень;
- мільйон масок, які надійдуть в аптеки;
- 10 тисяч масок підвищеного захисту для медиків та поліції;
- 400 тисяч експрес-тестів;
- 10 тисяч літрів дезінфікуючої речовини.
Новина доповнюється...
Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців:
Коронавірус в Україні: останні новини
- Станом на ранок 20 березня в Україні – 26 хворих на коронавірус Covid-19. З них 3 людей померли, 1 людина одужала.
- 12 березня Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
- Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.
- Від 16 березня кордони закриті для в'їзду іноземців, а від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.
- З 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
- Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.
- Уряд ухвалив рішення про виділення 70 мільйонів гривень МВС. Ці гроші мають піти на забезпечення його працівників засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії Covid-19.
Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу