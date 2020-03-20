Зеленський традиційно звернувся до українців через коронавірус: головне

Президент Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні, 20 березня, прокоментував найважливіші події доби і ситуацію щодо поширення коронавірусу в Україні.

Глава держави вирішив звертатись до українських громадян кожного вечора і повідомляти актуальну інформацію про ситуацію з коронавірусом.

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В Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом

Зеленський розповів, що у Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. Чоловік вже здоровий і 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому.

За словами Зеленського, це найприємніша новина за останні дні і вона свідчить, що все буде добре.

Експрес-тести НАН та допомога з Китаю

Українські вчені в короткі терміни змогли виготовити експрес-тести для виявлення коронавірусу Covid-2019. Перша партія вже надійшла до МОЗ та невдовзі поступить до лікарень.

Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити,

– сказав Зеленський.

Окрім того, у найближчі 48 годин очікується прибуття в Україну з Китаю:

10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, що розподілять по всіх лікарнях України;

10 апаратів штучної вентиляції легень;

мільйон масок, які надійдуть в аптеки;

10 тисяч масок підвищеного захисту для медиків та поліції;

400 тисяч експрес-тестів;

10 тисяч літрів дезінфікуючої речовини.

Новина доповнюється...

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців:

Коронавірус в Україні: останні новини

Станом на ранок 20 березня в Україні – 26 хворих на коронавірус Covid-19. З них 3 людей померли, 1 людина одужала.

12 березня Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.

Від 16 березня кордони закриті для в'їзду іноземців, а від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.

З 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.

Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.

Уряд ухвалив рішення про виділення 70 мільйонів гривень МВС. Ці гроші мають піти на забезпечення його працівників засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії Covid-19.



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу