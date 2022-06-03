Образовательный проект: детям предлагают онлайн-встречи до конца июня

Познавательные онлайн-встречи – это открытые онлайн-уроки. На занятиях дети поют, рисуют, обсуждают фильмы и книги, а также изучают историю через мемы и виртуально путешествуют по экзотическим странам. Среди уроков есть и те, которые помогают закрепить материал из школьной программы: математики, биологии, украинского языка и других предметов.

Общественная организация "Смарт Образование" анонсирует продолжение образовательного проекта "Познавательные онлайн-встречи для детей" до конца июня. Только в течение мая мы провели 216 онлайн-уроков, которые посетили 5,5 тыс. детей. Всего же со старта проекта в конце февраля наши занятия посетили более 50 тыс. детей.

Также есть отдельный блок, который ведут иностранные учителя. Они захотели проводить занятия для украинских детей на волонтерской основе и уже почти три месяца ежедневно встречаются с ними.

Эти занятия проходят на английском, поэтому украинские дети могут развить свои разговорные навыки. Кроме уроков, иностранные учителя проводили встречи, например, с Королевским музеем Онтарио, крупнейшим в мире музейным комплексом Смитсоновского института и т.д. А одно из онлайн-занятий проводил известный канадский астронавт Крис Хатфилд. Его кавер-версия песни Дэвида Боуи "Space Oddity", записанной на борту космической станции, собрала более 50 млн просмотров на Youtube.



Занятия нацелены на детей школьного возраста. Все занятия бесплатны и не требуют предварительной регистрации.