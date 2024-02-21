С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла по меньшей мере 216 военных летчиков. На подготовку одного пилота необходимо потратить не менее шести лет и более 3 миллионов долларов.

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Что известно о потерях россиян

В течение 2023 года Россия потеряла по меньшей мере 62 военных пилотов.

По информации СМИ, во время попытки переворота, который в 2023 году организовал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, было сбито еще 13 российских пилотов.

По приведенным данным, больше одномоментных потерь российская авиация понесла только в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

Обратите внимание! Это только те потери, что удалось подтвердить по открытым данным. Реальное количество погибших российских военных пилотов может отличаться и быть значительно больше.

Потери россиян: последние новости